"معزة" بطلة شوط "الحيل" الرئيسي بمهرجان الهجن

مع ختام الأشواط التنشيطية الصباحية

شهد صباح اليوم، انطلاق أول الأشواط العامة لسـن الحيل والزمول على مسافة 5 كلم، وآخر الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد النسخة الثانية والذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف.

واستطاعت "معزة" المملوكة لـغصاب مصبح العامري، انتزاع الشوط الأول لـ"الحيل" بأفضل توقيت زمني، بعد أن أنهت الـ5كم بـثمان دقائق وأربع ثواني.

وحسم "الدرع" لراشد حمد العفاري المركز الأول في شوط الزمول.



وجاءت بقية المراكز على النحو التالي:



- الشوط 3: "مسندم" حمد محمد سالم الوهيبي.

- الشوط 4: "النايف" محمد زومان الهاجري.

- الشوط 5: "العين" راشد حمد العفاري.

- الشوط 6: "رمسيس" راشد حمد العفاري.

- الشوط 7: "احتفال" لحمد محمد الوهيبي.

- الشوط 8: "مكرم" لدعيكان جابر المري.