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"البيئة": ضبط 8 مخالفات لنظام المبيدات الزراعية بقيمة 718 ألف ريال

في أربع مدن هي "الرياض وجدة والهفوف وساجر" وطُبّقت بحقهم الإجراءات

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثماني مخالفات لنظام المبيدات الزراعية في عدد من مناطق المملكة، وعاقبت الشركات والمؤسسات الزراعية المخالفة بغرامات مالية بلغت 718.115 ريالاً.

وقال مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب: فِرَق الرقابة الميدانية للوزارة ضبطت نحو 122.640 كجم من المبيدات لدى ثمانية مخالفين في أربع مدن هي "الرياض وجدة والهفوف وساجر".

وأضاف: تم تطبيق نظام المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على المبيدات المعروضة للتجارة، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات محظورة، ومبيدات مغشوشة، بالإضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، ومبيدات غير مسجلة.

وأردف "الخطيب": الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية.

وحث جميع متداولي المبيدات من "مصنّعين وبائعين ومزارعين" على الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية؛ لاستخدام المبيدات الزراعية، وعدم الاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات؛ نظراً لما لذلك من خطورة على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام.

واختتم بالقول: العقوبات التي حددها النظام تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة.

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"البيئة": ضبط 8 مخالفات لنظام المبيدات الزراعية بقيمة 718 ألف ريال
سبق

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثماني مخالفات لنظام المبيدات الزراعية في عدد من مناطق المملكة، وعاقبت الشركات والمؤسسات الزراعية المخالفة بغرامات مالية بلغت 718.115 ريالاً.

وقال مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب: فِرَق الرقابة الميدانية للوزارة ضبطت نحو 122.640 كجم من المبيدات لدى ثمانية مخالفين في أربع مدن هي "الرياض وجدة والهفوف وساجر".

وأضاف: تم تطبيق نظام المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على المبيدات المعروضة للتجارة، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات محظورة، ومبيدات مغشوشة، بالإضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، ومبيدات غير مسجلة.

وأردف "الخطيب": الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية.

وحث جميع متداولي المبيدات من "مصنّعين وبائعين ومزارعين" على الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية؛ لاستخدام المبيدات الزراعية، وعدم الاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات؛ نظراً لما لذلك من خطورة على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام.

واختتم بالقول: العقوبات التي حددها النظام تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:51 PM

"البيئة": ضبط 8 مخالفات لنظام المبيدات الزراعية بقيمة 718 ألف ريال

في أربع مدن هي "الرياض وجدة والهفوف وساجر" وطُبّقت بحقهم الإجراءات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثماني مخالفات لنظام المبيدات الزراعية في عدد من مناطق المملكة، وعاقبت الشركات والمؤسسات الزراعية المخالفة بغرامات مالية بلغت 718.115 ريالاً.

وقال مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب: فِرَق الرقابة الميدانية للوزارة ضبطت نحو 122.640 كجم من المبيدات لدى ثمانية مخالفين في أربع مدن هي "الرياض وجدة والهفوف وساجر".

وأضاف: تم تطبيق نظام المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على المبيدات المعروضة للتجارة، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات محظورة، ومبيدات مغشوشة، بالإضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، ومبيدات غير مسجلة.

وأردف "الخطيب": الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية.

وحث جميع متداولي المبيدات من "مصنّعين وبائعين ومزارعين" على الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية؛ لاستخدام المبيدات الزراعية، وعدم الاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات؛ نظراً لما لذلك من خطورة على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام.

واختتم بالقول: العقوبات التي حددها النظام تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة.

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