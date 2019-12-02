أرملة شهيد تُناشد عدم إجبارها على النقل من مدرستها: أعاني جلطة وظروفي صعبة

"تعليم جازان" لـ"سبق": الإجراءات الخاصة بالتشكيلات تخضع للاشراطات النظامية

ناشدت وكيلة مدرسة بمحافظة صامطة وهي أرملة شهيد وأم لطلفين، وزيرَ التعليم والجهات المعنية عدمَ إجبارها على النقل من مدرستها التي تعمل بها؛ وذلك بعدما أبلغها الإشراف باختيار مدرسة أخرى.

ووفق المناشدة؛ فإن قرار تشكيلها الذي ينقلها من مدرستها إلى أخرى، يأتي بسبب نقص عدد الطالبات؛ حيث يبلغ ٤٢٨ طالبة، بينما يتطلب بقاؤها زيادة عدد الطالبات.

وجاء في المناشدة أنها تعاني من جلطة وظروف عائلية يصعب معها انتقالها لمدرسة أخرى، مناشدةً الجهات المعنية مساعدتها على البقاء في مدرستها؛ تقديرًا لظروفها.

من جهته قال المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف عن المناشدة لـ"سبق": "فيما يختص بذوي الشهداء وما يتعلق بهم من إجراءات، فالإدارة تقوم بدورها في هذا الجانب وفقًا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، أما بالنسبة للإجراءات الخاصة بالتشكيلات المدرسية، فتخضع للضوابط والاشتراطات المعمول بها نظامًا".