النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمسافرين..الخطوط السعودية تغير نظام شحن الحقائب.. تعرّف عليه

البداية 4 ديسمبر 2019  لركاب الدرجة السياحية والأعمال

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تطبيقها سياسة جديدة اعتبارًا من أمس الأربعاء 4 من ديسمبر 2019، خاصة بالأمتعة المسموح بها لركاب الدرجة السياحية والأعمال تعتمد على ربط الوزن المجاني المسموح به بالفئة السعرية والمختارة.

وتعطي هذه التغييرات للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات، حيث يوجد أربعة أنواع من الحجز الأول "الاقتصادي"، وهو بلا حقيبة شحن وهو أرخص أنواع الحجز والثاني نظام "أساسي" ويعني شحن حقيبة واحدة فقط.

والنوع الثالث نظام "مرن" ويعني شحن حقيبتين بدون مميزات إضافية، والنظام الرابع والأخير هو "مميز"، ويعني شحن حقيبتين مع مميزات إضافية كاختيار الكرسي أو الوجبات.

الخطوط السعودية نظام شحن الحقائب

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
للمسافرين..الخطوط السعودية تغير نظام شحن الحقائب.. تعرّف عليه
سبق

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تطبيقها سياسة جديدة اعتبارًا من أمس الأربعاء 4 من ديسمبر 2019، خاصة بالأمتعة المسموح بها لركاب الدرجة السياحية والأعمال تعتمد على ربط الوزن المجاني المسموح به بالفئة السعرية والمختارة.

وتعطي هذه التغييرات للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات، حيث يوجد أربعة أنواع من الحجز الأول "الاقتصادي"، وهو بلا حقيبة شحن وهو أرخص أنواع الحجز والثاني نظام "أساسي" ويعني شحن حقيبة واحدة فقط.

والنوع الثالث نظام "مرن" ويعني شحن حقيبتين بدون مميزات إضافية، والنظام الرابع والأخير هو "مميز"، ويعني شحن حقيبتين مع مميزات إضافية كاختيار الكرسي أو الوجبات.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:13 PM

للمسافرين..الخطوط السعودية تغير نظام شحن الحقائب.. تعرّف عليه

البداية 4 ديسمبر 2019  لركاب الدرجة السياحية والأعمال

A A A
خالد خليل - الرياض
5
9,751

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تطبيقها سياسة جديدة اعتبارًا من أمس الأربعاء 4 من ديسمبر 2019، خاصة بالأمتعة المسموح بها لركاب الدرجة السياحية والأعمال تعتمد على ربط الوزن المجاني المسموح به بالفئة السعرية والمختارة.

وتعطي هذه التغييرات للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات، حيث يوجد أربعة أنواع من الحجز الأول "الاقتصادي"، وهو بلا حقيبة شحن وهو أرخص أنواع الحجز والثاني نظام "أساسي" ويعني شحن حقيبة واحدة فقط.

والنوع الثالث نظام "مرن" ويعني شحن حقيبتين بدون مميزات إضافية، والنظام الرابع والأخير هو "مميز"، ويعني شحن حقيبتين مع مميزات إضافية كاختيار الكرسي أو الوجبات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,656
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,930
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,261
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,676

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة