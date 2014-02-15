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"أمانة الرياض" تزرع 12 ألف شجرة خلال شهر يناير

لزيادة المساحات الخضراء وتحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية 2030

زرعت أمانة منطقة الرياض 12.695 شجرة خلال شهر يناير الماضي؛ وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية السعودية 2030.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت مختلف أرجاء العاصمة ضمن استراتيجية محددة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضري؛ لما للتشجير من دور في إضفاء قيمة جمالية على المدينة، وتقليل نِسَب التلوث في الهواء، وتخفيض درجات الحرارة المحسوسة.

وأكدت أمانة الرياض أن اختيار أنواع الأشجار المزروعة يأتي وفق محددات، أهمها ملاءمة الشجرة لظروف المدينة المناخية، وتوفيرها الظل الواسع، ومحدودية استهلاكها للمياه.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في التشجير متكاملة مع برامجها الساعية إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري تعزيزًا لتنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

الرياض أمانة الرياض الزراعة التشجير التلوث درجات الحرارة جودة الحياة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تزرع 12 ألف شجرة خلال شهر يناير
سبق

زرعت أمانة منطقة الرياض 12.695 شجرة خلال شهر يناير الماضي؛ وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية السعودية 2030.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت مختلف أرجاء العاصمة ضمن استراتيجية محددة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضري؛ لما للتشجير من دور في إضفاء قيمة جمالية على المدينة، وتقليل نِسَب التلوث في الهواء، وتخفيض درجات الحرارة المحسوسة.

وأكدت أمانة الرياض أن اختيار أنواع الأشجار المزروعة يأتي وفق محددات، أهمها ملاءمة الشجرة لظروف المدينة المناخية، وتوفيرها الظل الواسع، ومحدودية استهلاكها للمياه.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في التشجير متكاملة مع برامجها الساعية إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري تعزيزًا لتنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:37 PM

"أمانة الرياض" تزرع 12 ألف شجرة خلال شهر يناير

لزيادة المساحات الخضراء وتحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زرعت أمانة منطقة الرياض 12.695 شجرة خلال شهر يناير الماضي؛ وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية السعودية 2030.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت مختلف أرجاء العاصمة ضمن استراتيجية محددة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضري؛ لما للتشجير من دور في إضفاء قيمة جمالية على المدينة، وتقليل نِسَب التلوث في الهواء، وتخفيض درجات الحرارة المحسوسة.

وأكدت أمانة الرياض أن اختيار أنواع الأشجار المزروعة يأتي وفق محددات، أهمها ملاءمة الشجرة لظروف المدينة المناخية، وتوفيرها الظل الواسع، ومحدودية استهلاكها للمياه.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في التشجير متكاملة مع برامجها الساعية إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري تعزيزًا لتنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

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