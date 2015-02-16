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المدينة الطبية بجامعة الملك سعود على اعتماد جمعية قاع الجمجمة الأمريكية

كأول فريق متميز متعدد التخصصات لجراحاتها خارج الولايات المتحدة

حصل فريق طبي في مجال جراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، على اعتماد جمعية قاع الجمجمة الأمريكية كأول فريق متميز متعدد التخصصات لجراحات قاع الجمجمة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الفريق نخبة من الاستشاريين من مختلف التخصصات كالدكتور عبدالرزاق عجلان في جراحة المخ والأعصاب، ومن جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الدكتور سعد الصالح، والدكتور أحمد الروقي، والدكتور سعود الرميح، والدكتور عبدالعزيز الرشيد، و جراحة الأذن الدكتور سلمان الحبيب، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي الدكتور إياد السعيد والدكتور سيف الجباب، و من الغدد الصماء الدكتورة عائشة الخزيمي.

وأفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور شريف الوتيدي، بأن هذا الاعتماد هو امتدادٌ للخدمات الصحية النوعية المقدمة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود التي تعد من أعرق المراكز الطبية المرجعية لعلاج هذا النوع من الأورام في المملكة.

من جانب آخر أكد الدكتور عبدالعزيز الرشيد، أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر طبية متميزة تدعمها أحدث الأجهزة الطبية الدقيقة لإجراء هذه العمليات المعقدة، كالجهاز الملاحي وجهاز الميكروسكوب المطور والمعدات الطبية المتخصصة للعلاج بالمناظير، بالإضافة إلى غرفة عمليات تحوي جهاز الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي تساعد الفريق الجراحي في إجراء الفحوص اللازمة أثناء العملية الجراحية.

وأوضح الدكتور أحمد الروقي، أن هذا الفريق من الخبراء المتخصصين في جراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية الجامعية يقومون بالإشراف على إجراء عمليات جراحية دقيقة، باستخدام تقنية المنظار عن طريق الأنف ويتم خلالها الوصول إلى أورام قاع الجمجمة بشكل مباشر ودقيق، مما يساعد على استئصالها بشكل آمن وعلى سرعة الاستشفاء بعد العملية, وبفضل الله ثم توفر هذه الخبرات والتقنيات أصبح المريض يخرج من المستشفى خلال فترة قصيرة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سيف الجباب استشاري العلاج الإشعاعي توفر أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي بالمدينة الطبية, حيث تتوفر تقنيات متعددة، كتقنية الـ CyberKnife التي توفر نوعًا متخصصًا من المعالجة الإشعاعية تسمى الجراحة الإشعاعية، حيث تستخدم لعلاج الأورام الحميدة والخبيثة وبدقة عالية.

وأشار الدكتور عبدالرزاق عجلان والدكتور سعد الصالح، إلى أن هذا الاعتماد جاء متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 كأول مركز وفريق متكامل عالمي يحصل على هذا الاعتماد خارج أمريكا، ويؤكد ما وصل إليه الجراح السعودي من مستوى علمي ومهني عالٍ يؤهله لإجراء أصعب العمليات الجراحية المتقدمة وأعقدها بنتائج مبهرة جعلت منه محط أنظار الأوساط الطبية العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة الطبية بجامعة الملك سعود على اعتماد جمعية قاع الجمجمة الأمريكية
سبق

حصل فريق طبي في مجال جراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، على اعتماد جمعية قاع الجمجمة الأمريكية كأول فريق متميز متعدد التخصصات لجراحات قاع الجمجمة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الفريق نخبة من الاستشاريين من مختلف التخصصات كالدكتور عبدالرزاق عجلان في جراحة المخ والأعصاب، ومن جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الدكتور سعد الصالح، والدكتور أحمد الروقي، والدكتور سعود الرميح، والدكتور عبدالعزيز الرشيد، و جراحة الأذن الدكتور سلمان الحبيب، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي الدكتور إياد السعيد والدكتور سيف الجباب، و من الغدد الصماء الدكتورة عائشة الخزيمي.

وأفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور شريف الوتيدي، بأن هذا الاعتماد هو امتدادٌ للخدمات الصحية النوعية المقدمة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود التي تعد من أعرق المراكز الطبية المرجعية لعلاج هذا النوع من الأورام في المملكة.

من جانب آخر أكد الدكتور عبدالعزيز الرشيد، أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر طبية متميزة تدعمها أحدث الأجهزة الطبية الدقيقة لإجراء هذه العمليات المعقدة، كالجهاز الملاحي وجهاز الميكروسكوب المطور والمعدات الطبية المتخصصة للعلاج بالمناظير، بالإضافة إلى غرفة عمليات تحوي جهاز الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي تساعد الفريق الجراحي في إجراء الفحوص اللازمة أثناء العملية الجراحية.

وأوضح الدكتور أحمد الروقي، أن هذا الفريق من الخبراء المتخصصين في جراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية الجامعية يقومون بالإشراف على إجراء عمليات جراحية دقيقة، باستخدام تقنية المنظار عن طريق الأنف ويتم خلالها الوصول إلى أورام قاع الجمجمة بشكل مباشر ودقيق، مما يساعد على استئصالها بشكل آمن وعلى سرعة الاستشفاء بعد العملية, وبفضل الله ثم توفر هذه الخبرات والتقنيات أصبح المريض يخرج من المستشفى خلال فترة قصيرة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سيف الجباب استشاري العلاج الإشعاعي توفر أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي بالمدينة الطبية, حيث تتوفر تقنيات متعددة، كتقنية الـ CyberKnife التي توفر نوعًا متخصصًا من المعالجة الإشعاعية تسمى الجراحة الإشعاعية، حيث تستخدم لعلاج الأورام الحميدة والخبيثة وبدقة عالية.

وأشار الدكتور عبدالرزاق عجلان والدكتور سعد الصالح، إلى أن هذا الاعتماد جاء متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 كأول مركز وفريق متكامل عالمي يحصل على هذا الاعتماد خارج أمريكا، ويؤكد ما وصل إليه الجراح السعودي من مستوى علمي ومهني عالٍ يؤهله لإجراء أصعب العمليات الجراحية المتقدمة وأعقدها بنتائج مبهرة جعلت منه محط أنظار الأوساط الطبية العالمية.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:04 PM

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود على اعتماد جمعية قاع الجمجمة الأمريكية

كأول فريق متميز متعدد التخصصات لجراحاتها خارج الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل فريق طبي في مجال جراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، على اعتماد جمعية قاع الجمجمة الأمريكية كأول فريق متميز متعدد التخصصات لجراحات قاع الجمجمة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الفريق نخبة من الاستشاريين من مختلف التخصصات كالدكتور عبدالرزاق عجلان في جراحة المخ والأعصاب، ومن جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الدكتور سعد الصالح، والدكتور أحمد الروقي، والدكتور سعود الرميح، والدكتور عبدالعزيز الرشيد، و جراحة الأذن الدكتور سلمان الحبيب، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي الدكتور إياد السعيد والدكتور سيف الجباب، و من الغدد الصماء الدكتورة عائشة الخزيمي.

وأفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور شريف الوتيدي، بأن هذا الاعتماد هو امتدادٌ للخدمات الصحية النوعية المقدمة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود التي تعد من أعرق المراكز الطبية المرجعية لعلاج هذا النوع من الأورام في المملكة.

من جانب آخر أكد الدكتور عبدالعزيز الرشيد، أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر طبية متميزة تدعمها أحدث الأجهزة الطبية الدقيقة لإجراء هذه العمليات المعقدة، كالجهاز الملاحي وجهاز الميكروسكوب المطور والمعدات الطبية المتخصصة للعلاج بالمناظير، بالإضافة إلى غرفة عمليات تحوي جهاز الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي تساعد الفريق الجراحي في إجراء الفحوص اللازمة أثناء العملية الجراحية.

وأوضح الدكتور أحمد الروقي، أن هذا الفريق من الخبراء المتخصصين في جراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية الجامعية يقومون بالإشراف على إجراء عمليات جراحية دقيقة، باستخدام تقنية المنظار عن طريق الأنف ويتم خلالها الوصول إلى أورام قاع الجمجمة بشكل مباشر ودقيق، مما يساعد على استئصالها بشكل آمن وعلى سرعة الاستشفاء بعد العملية, وبفضل الله ثم توفر هذه الخبرات والتقنيات أصبح المريض يخرج من المستشفى خلال فترة قصيرة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سيف الجباب استشاري العلاج الإشعاعي توفر أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي بالمدينة الطبية, حيث تتوفر تقنيات متعددة، كتقنية الـ CyberKnife التي توفر نوعًا متخصصًا من المعالجة الإشعاعية تسمى الجراحة الإشعاعية، حيث تستخدم لعلاج الأورام الحميدة والخبيثة وبدقة عالية.

وأشار الدكتور عبدالرزاق عجلان والدكتور سعد الصالح، إلى أن هذا الاعتماد جاء متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 كأول مركز وفريق متكامل عالمي يحصل على هذا الاعتماد خارج أمريكا، ويؤكد ما وصل إليه الجراح السعودي من مستوى علمي ومهني عالٍ يؤهله لإجراء أصعب العمليات الجراحية المتقدمة وأعقدها بنتائج مبهرة جعلت منه محط أنظار الأوساط الطبية العالمية.

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