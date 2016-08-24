وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت

توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور.
توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور.
توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور.
توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور.