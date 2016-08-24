النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت

وقع في منطقة كبد بمحافظة الجهراء

توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت
سبق

توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:57 PM

وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت

وقع في منطقة كبد بمحافظة الجهراء

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,192

توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,028
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة