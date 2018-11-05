أمير الحدود الشمالية يستقبل جمعاً من مواطني المنطقة في جلسته المسائية‏‎

تناول في حديثه عدداً من الموضوعات الخدمية والتنموية

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسته المسائية.

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وفي بداية اللقاء رحّب أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيداً بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اليوم للمصابين في الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، منوهاً سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة، وما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته.



وسأل الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

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وعقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته.