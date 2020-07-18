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بعد شفائه من كورونا.. "كاريلو" يلتحق بتدريبات الهلال

التحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال"البيروفي" أندريه كاريلو بتدريبات فريقه، السبت، لأول مرة منذ رفع تعليق الأنشطة الرياضية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي غيبه عن تحضيرات فريقه في الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يبدأ كاريلو برنامجاً لياقياً خاصاً، خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يطبق عدداً من التدريبات المجهزة من المعد البدني في المنزل، بعد توفير إدارة النادي كافة الأجهزة الرياضية للاعب في منزله.

الهلال فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد شفائه من كورونا.. "كاريلو" يلتحق بتدريبات الهلال
سبق

التحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال"البيروفي" أندريه كاريلو بتدريبات فريقه، السبت، لأول مرة منذ رفع تعليق الأنشطة الرياضية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي غيبه عن تحضيرات فريقه في الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يبدأ كاريلو برنامجاً لياقياً خاصاً، خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يطبق عدداً من التدريبات المجهزة من المعد البدني في المنزل، بعد توفير إدارة النادي كافة الأجهزة الرياضية للاعب في منزله.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:24 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:17 AM

بعد شفائه من كورونا.. "كاريلو" يلتحق بتدريبات الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,291

التحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال"البيروفي" أندريه كاريلو بتدريبات فريقه، السبت، لأول مرة منذ رفع تعليق الأنشطة الرياضية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي غيبه عن تحضيرات فريقه في الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يبدأ كاريلو برنامجاً لياقياً خاصاً، خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يطبق عدداً من التدريبات المجهزة من المعد البدني في المنزل، بعد توفير إدارة النادي كافة الأجهزة الرياضية للاعب في منزله.

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