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المسند: "الماطرة" متواصلة ونفحة باردة على الشمال نهاية الأسبوع

قال: درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تؤثر سحب الحالة الماطرة في يومها الحادي عشر على الشمالية؛ مُبيّنًا أن نفحات باردة تؤثر عليها نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم 11 للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ومتوقع بمشيئة الله أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على (أجزاء) متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية وربما #حائل وشمال منطقة #المدينة.

وأضاف: كما تستمر الحالة المطرية فوق مرتفعات #عسير و#جازان.

وأردف: بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، ومتوقع نفحة باردة تؤثر على المناطق الشمالية نهاية الأسبوع.

وقال: اليوم الأول من #الوسم وهو ليس بمنزلة أو نجم في السماء؛ وإنما مصطلح يضم أربعة منازل قمرية: العواء ودخوله في 16 أكتوبر، والسماك في 29 أكتوبر، والغفر في 11 نوفمبر،

والزبانا في 24 نوفمبر، والأنواء أو المنازل عددها 28 عند العرب الأوائل.

الماطرة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: "الماطرة" متواصلة ونفحة باردة على الشمال نهاية الأسبوع
سبق

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تؤثر سحب الحالة الماطرة في يومها الحادي عشر على الشمالية؛ مُبيّنًا أن نفحات باردة تؤثر عليها نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم 11 للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ومتوقع بمشيئة الله أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على (أجزاء) متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية وربما #حائل وشمال منطقة #المدينة.

وأضاف: كما تستمر الحالة المطرية فوق مرتفعات #عسير و#جازان.

وأردف: بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، ومتوقع نفحة باردة تؤثر على المناطق الشمالية نهاية الأسبوع.

وقال: اليوم الأول من #الوسم وهو ليس بمنزلة أو نجم في السماء؛ وإنما مصطلح يضم أربعة منازل قمرية: العواء ودخوله في 16 أكتوبر، والسماك في 29 أكتوبر، والغفر في 11 نوفمبر،

والزبانا في 24 نوفمبر، والأنواء أو المنازل عددها 28 عند العرب الأوائل.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
11:35 AM

المسند: "الماطرة" متواصلة ونفحة باردة على الشمال نهاية الأسبوع

قال: درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تؤثر سحب الحالة الماطرة في يومها الحادي عشر على الشمالية؛ مُبيّنًا أن نفحات باردة تؤثر عليها نهاية الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم 11 للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ومتوقع بمشيئة الله أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على (أجزاء) متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية وربما #حائل وشمال منطقة #المدينة.

وأضاف: كما تستمر الحالة المطرية فوق مرتفعات #عسير و#جازان.

وأردف: بوجه عام درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، ومتوقع نفحة باردة تؤثر على المناطق الشمالية نهاية الأسبوع.

وقال: اليوم الأول من #الوسم وهو ليس بمنزلة أو نجم في السماء؛ وإنما مصطلح يضم أربعة منازل قمرية: العواء ودخوله في 16 أكتوبر، والسماك في 29 أكتوبر، والغفر في 11 نوفمبر،

والزبانا في 24 نوفمبر، والأنواء أو المنازل عددها 28 عند العرب الأوائل.

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