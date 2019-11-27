عقب رئاسته مع ولي العهد لـ"المجلس التنسيقي".. "محمد بن زايد": ماضون بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية
تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات
قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي".
وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".
وأفاد ولي عهد أبوظبي بأنه شهد والأمير محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي.
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
زيارة ولي العهد للإمارات 2019
الأمير محمد بن سلمان
مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي
عقب رئاسته مع ولي العهد لـ"المجلس التنسيقي".. "محمد بن زايد": ماضون بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية
محمد صبح
سبق
2019-11-27
قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي".
وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".
وأفاد ولي عهد أبوظبي بأنه شهد والأمير محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي.
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
07:43 PM
عقب رئاسته مع ولي العهد لـ"المجلس التنسيقي".. "محمد بن زايد": ماضون بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية
تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات
قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي".
وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".
وأفاد ولي عهد أبوظبي بأنه شهد والأمير محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي.