عقب رئاسته مع ولي العهد لـ"المجلس التنسيقي".. "محمد بن زايد": ماضون بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية

تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

وأفاد ولي عهد أبوظبي بأنه شهد والأمير محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي.