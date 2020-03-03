النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة عسير" تنظّم فعالية للمشي في أبها.. غدًا الأربعاء

تزامنًا مع الحملة الوطنية "امش 30"

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الثالثة عصر غد الأربعاء؛ الحملة الوطنية للمشي تحت شعار "امش 30"، في شارع الفن بمدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.

يأتي ذلك برعاية وتشريف من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع: إن الفعالية تأتي تزامنًا مع الحملة الوطنية للمشي لـ"وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30".

وأضاف: تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.

وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عامًا إلى ٨٠ عامًا، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪؜ إلى ٣٥٪؜.

ولفت إلى أنه سيصاحب الفعالية عدد من المعارض، تضم فرقًا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي، والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وقياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركن مخصص للتوعية عن فيروس كورونا المستجد.

وقال إن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن جهود وزارة الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتشارك جهات حكومية عدة في الحملة؛ من ضمنها: تعليم عسير، وجامعة الملك خالد، وأمانة منطقة عسير، والكلية التقنية، وشرطة عسير، ومرور عسير، ودوريات الأمن بأبها، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

صحة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة عسير" تنظّم فعالية للمشي في أبها.. غدًا الأربعاء
سبق

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الثالثة عصر غد الأربعاء؛ الحملة الوطنية للمشي تحت شعار "امش 30"، في شارع الفن بمدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.

يأتي ذلك برعاية وتشريف من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع: إن الفعالية تأتي تزامنًا مع الحملة الوطنية للمشي لـ"وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30".

وأضاف: تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.

وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عامًا إلى ٨٠ عامًا، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪؜ إلى ٣٥٪؜.

ولفت إلى أنه سيصاحب الفعالية عدد من المعارض، تضم فرقًا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي، والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وقياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركن مخصص للتوعية عن فيروس كورونا المستجد.

وقال إن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن جهود وزارة الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتشارك جهات حكومية عدة في الحملة؛ من ضمنها: تعليم عسير، وجامعة الملك خالد، وأمانة منطقة عسير، والكلية التقنية، وشرطة عسير، ومرور عسير، ودوريات الأمن بأبها، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
06:27 PM

"صحة عسير" تنظّم فعالية للمشي في أبها.. غدًا الأربعاء

تزامنًا مع الحملة الوطنية "امش 30"

A A A
بندر آل عوض - الرياض
0
136

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الثالثة عصر غد الأربعاء؛ الحملة الوطنية للمشي تحت شعار "امش 30"، في شارع الفن بمدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.

يأتي ذلك برعاية وتشريف من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع: إن الفعالية تأتي تزامنًا مع الحملة الوطنية للمشي لـ"وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30".

وأضاف: تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.

وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عامًا إلى ٨٠ عامًا، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪؜ إلى ٣٥٪؜.

ولفت إلى أنه سيصاحب الفعالية عدد من المعارض، تضم فرقًا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي، والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وقياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركن مخصص للتوعية عن فيروس كورونا المستجد.

وقال إن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن جهود وزارة الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتشارك جهات حكومية عدة في الحملة؛ من ضمنها: تعليم عسير، وجامعة الملك خالد، وأمانة منطقة عسير، والكلية التقنية، وشرطة عسير، ومرور عسير، ودوريات الأمن بأبها، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,961
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,756
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,907
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,108

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة