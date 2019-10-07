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أمير عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة مشروعات المنطقة ومستقبلها التنموي

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. ويقام بحضور ومداخلة عدد من الوزراء ونوابهم

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، يرعى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، غدًا الاثنين في مدينة أبها اللقاء الثاني لمتابعة خطط استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، بحضور ومداخلة عدد من الوزراء ونواب الوزراء.

وتفصيلاً، يناقش اللقاء خطط المشروعات الأساسية التي تشمل مشروعات الطرق المحورية في المنطقة التي تنفذها وزارة النقل، إضافة إلى مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعلق ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة، وتطورات مشروعات المياه المتجددة، وكذلك مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجانب المتعلق بمشروعات النطاق العريض عن طريق الألياف الضوئية واللاسلكي.

وتشمل المشروعات الأساسية التي يستعرضها اللقاء أيضًا مشروعات وزارة الصحة، ومن أهمها مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق السعودية الجنوبية، إضافة لمطار أبها الجديد.

ويشهد برنامج اللقاء الذي يرعاه أمير المنطقة عددًا من المداخلات للحضور من الجهات ذات العلاقة والمهتمين وأهالي المنطقة.

عسير خادم الحرمين الشريفين ولي العهد أمير عسير تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة مشروعات المنطقة ومستقبلها التنموي
سبق

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، يرعى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، غدًا الاثنين في مدينة أبها اللقاء الثاني لمتابعة خطط استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، بحضور ومداخلة عدد من الوزراء ونواب الوزراء.

وتفصيلاً، يناقش اللقاء خطط المشروعات الأساسية التي تشمل مشروعات الطرق المحورية في المنطقة التي تنفذها وزارة النقل، إضافة إلى مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعلق ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة، وتطورات مشروعات المياه المتجددة، وكذلك مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجانب المتعلق بمشروعات النطاق العريض عن طريق الألياف الضوئية واللاسلكي.

وتشمل المشروعات الأساسية التي يستعرضها اللقاء أيضًا مشروعات وزارة الصحة، ومن أهمها مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق السعودية الجنوبية، إضافة لمطار أبها الجديد.

ويشهد برنامج اللقاء الذي يرعاه أمير المنطقة عددًا من المداخلات للحضور من الجهات ذات العلاقة والمهتمين وأهالي المنطقة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:06 AM

أمير عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة مشروعات المنطقة ومستقبلها التنموي

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. ويقام بحضور ومداخلة عدد من الوزراء ونوابهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، يرعى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، غدًا الاثنين في مدينة أبها اللقاء الثاني لمتابعة خطط استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، بحضور ومداخلة عدد من الوزراء ونواب الوزراء.

وتفصيلاً، يناقش اللقاء خطط المشروعات الأساسية التي تشمل مشروعات الطرق المحورية في المنطقة التي تنفذها وزارة النقل، إضافة إلى مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعلق ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة، وتطورات مشروعات المياه المتجددة، وكذلك مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجانب المتعلق بمشروعات النطاق العريض عن طريق الألياف الضوئية واللاسلكي.

وتشمل المشروعات الأساسية التي يستعرضها اللقاء أيضًا مشروعات وزارة الصحة، ومن أهمها مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق السعودية الجنوبية، إضافة لمطار أبها الجديد.

ويشهد برنامج اللقاء الذي يرعاه أمير المنطقة عددًا من المداخلات للحضور من الجهات ذات العلاقة والمهتمين وأهالي المنطقة.

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