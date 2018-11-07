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بالفيديو فقط.. لماذا تطالب اليابان مواطنيها بالبكاء؟

كشف تقرير مصور لشبكة "سي إن بي سي" أن اليابان تطالب مواطنيها بالبكاء، حيث يزور "معلمو البكاء" المدارس والشركات؛ لتعليم الطلاب والموظفين متى وكيف يبكون.

فلماذا تفعل اليابان ذلك؟ وما تأثير البكاء على الصحة النفسية، شاهد الفيديو لمعرفة التفاصيل.

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بالفيديو فقط.. لماذا تطالب اليابان مواطنيها بالبكاء؟
سبق

كشف تقرير مصور لشبكة "سي إن بي سي" أن اليابان تطالب مواطنيها بالبكاء، حيث يزور "معلمو البكاء" المدارس والشركات؛ لتعليم الطلاب والموظفين متى وكيف يبكون.

فلماذا تفعل اليابان ذلك؟ وما تأثير البكاء على الصحة النفسية، شاهد الفيديو لمعرفة التفاصيل.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
03:44 PM

بالفيديو فقط.. لماذا تطالب اليابان مواطنيها بالبكاء؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
5,216

كشف تقرير مصور لشبكة "سي إن بي سي" أن اليابان تطالب مواطنيها بالبكاء، حيث يزور "معلمو البكاء" المدارس والشركات؛ لتعليم الطلاب والموظفين متى وكيف يبكون.

فلماذا تفعل اليابان ذلك؟ وما تأثير البكاء على الصحة النفسية، شاهد الفيديو لمعرفة التفاصيل.

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