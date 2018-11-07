بالفيديو فقط.. لماذا تطالب اليابان مواطنيها بالبكاء؟

كشف تقرير مصور لشبكة "سي إن بي سي" أن اليابان تطالب مواطنيها بالبكاء، حيث يزور "معلمو البكاء" المدارس والشركات؛ لتعليم الطلاب والموظفين متى وكيف يبكون.
فلماذا تفعل اليابان ذلك؟ وما تأثير البكاء على الصحة النفسية، شاهد الفيديو لمعرفة التفاصيل.
كشف تقرير مصور لشبكة "سي إن بي سي" أن اليابان تطالب مواطنيها بالبكاء، حيث يزور "معلمو البكاء" المدارس والشركات؛ لتعليم الطلاب والموظفين متى وكيف يبكون.
فلماذا تفعل اليابان ذلك؟ وما تأثير البكاء على الصحة النفسية، شاهد الفيديو لمعرفة التفاصيل.
كشف تقرير مصور لشبكة "سي إن بي سي" أن اليابان تطالب مواطنيها بالبكاء، حيث يزور "معلمو البكاء" المدارس والشركات؛ لتعليم الطلاب والموظفين متى وكيف يبكون.
فلماذا تفعل اليابان ذلك؟ وما تأثير البكاء على الصحة النفسية، شاهد الفيديو لمعرفة التفاصيل.
كشف تقرير مصور لشبكة "سي إن بي سي" أن اليابان تطالب مواطنيها بالبكاء، حيث يزور "معلمو البكاء" المدارس والشركات؛ لتعليم الطلاب والموظفين متى وكيف يبكون.
فلماذا تفعل اليابان ذلك؟ وما تأثير البكاء على الصحة النفسية، شاهد الفيديو لمعرفة التفاصيل.