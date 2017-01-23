"الاتفاق" يوقف مغامرة "القيصومة" في كأس الملك برباعية

ضرب موعداً مع الهلال في دور ربع النهائي

الْتحق فريق الاتفاق بركب المتأهلين إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس الملك بعدما تغلب على مضيفه فريق القيصومة من الدرجة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وسيلاقي فريق الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام نظيره الهلال الفائز على الفيصلي (3-2) في ذات الدور.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة واضحة للضيوف على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 9 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عبر محترفه التونسي فخر الدين بن يوسف بعد أن وصلته عرضية مميزة من محمد الكويكبي ارتقى لها برأسه ليضعها في شباك الحارس منتصر عبدالحميد.

لم يكد يستفيق لاعبو القيصومة من صدمة الهدف الأولى حتى تلقت شباكهم ثاني الأهداف عن طريق اللاعب المشاكس محمد الكويكبي بعد أن نفّذ زملاؤه جملة تكتيكية مثالية وصلت في النهاية إلى قدم الأورغواياني "أليمان" الذي بدوره مرّر كرة داخل منطقة العمليات على المقاس لمسجل الهدف الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك (15).

في الشوط الثاني، بادر الاتفاق مبكراً في الوصول إلى مناطق منافسه عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان ما تنتهي عند الدفاع أصحاب الضيافة.

رغم الأفضلية النسبية للاتفاق إلا أن فريق القيصومة نجح في تقليص النتيجة عندما نفذ محمد السهلي ركلة حرة مباشرة على رأس لاعب الاتفاق فخر الدين بن يوسف الذي فشل في إبعادها لتصل إلى المحترف النيجيري فؤاد السلامي البعيد عن الرقابة ليودعها بنجاح في المرمى (55).

حاول أصحاب الضيافة بعد الهدف امتصاص المد الهجومي الاتفاقي، لا سيما النشاط المميز من الكويكبي وفخر الدين بن يوسف وهزاع الهزاع، لكنهم لم يصمدوا سوى 5 دقائق حتى استقبلت شباكهم ثالث الأهداف، بعد أن تمكّن الأخير من التسجيل بعد أن وصلته تمريرة بينية من نجم اللقاء فخر الدين بن يوسف أودعها بسهولة في شباك الحارس منتصر عبدالحميد.

وفي الدقيقة 72 رفع فخر الدين بن يوسف غلة فريقه من الأهداف بإحرازه الهدف الرابع بعد أن أرسل زميله أليمان كرة من ضربة حرة صدها الحارس في المرة الأولى قبل أن يسددها الهزاع مجدداً، لكن الدفاع أخفق في تشتيتها لتصل إلى مسجل الهدف الذي صوّبها بدقة داخل الشباك.