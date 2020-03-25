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زلزال بقوة 7.6 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية.. صباح اليوم

احتمال كبير لحدوث أمواج مد عاتية مدمرة "تسونامي"

وقع زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، قبالة جزر الكوريل الروسية؛ وَفقًا لهيئات مراقبة الزلازل في روسيا والولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا اليوم الأربعاء، أن زلزالًا قويًّا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وقع على بُعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وبحسب هيئة المسح الروسية؛ "وقع مركز الزلزال الذي بلغت شدته 7.6 درجة، الساعة 14:49 بالتوقيت المحلي، على بُعد 463 كيلومترًا من بتروبافلوفسك- كامشاتسكي".

وقال مركز أمريكي متخصص في مراقبة الزلازل: إن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث أمواج مد عاتية مدمرة (تسونامي).

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض، وتشهد نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا كبيرًا. ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال

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زلزال بقوة 7.6 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية.. صباح اليوم
سبق

وقع زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، قبالة جزر الكوريل الروسية؛ وَفقًا لهيئات مراقبة الزلازل في روسيا والولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا اليوم الأربعاء، أن زلزالًا قويًّا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وقع على بُعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وبحسب هيئة المسح الروسية؛ "وقع مركز الزلزال الذي بلغت شدته 7.6 درجة، الساعة 14:49 بالتوقيت المحلي، على بُعد 463 كيلومترًا من بتروبافلوفسك- كامشاتسكي".

وقال مركز أمريكي متخصص في مراقبة الزلازل: إن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث أمواج مد عاتية مدمرة (تسونامي).

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض، وتشهد نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا كبيرًا. ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:36 AM

زلزال بقوة 7.6 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية.. صباح اليوم

احتمال كبير لحدوث أمواج مد عاتية مدمرة "تسونامي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، قبالة جزر الكوريل الروسية؛ وَفقًا لهيئات مراقبة الزلازل في روسيا والولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا اليوم الأربعاء، أن زلزالًا قويًّا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وقع على بُعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وبحسب هيئة المسح الروسية؛ "وقع مركز الزلزال الذي بلغت شدته 7.6 درجة، الساعة 14:49 بالتوقيت المحلي، على بُعد 463 كيلومترًا من بتروبافلوفسك- كامشاتسكي".

وقال مركز أمريكي متخصص في مراقبة الزلازل: إن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث أمواج مد عاتية مدمرة (تسونامي).

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض، وتشهد نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا كبيرًا. ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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