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انخفاض سعر خام القياس العالمي بنسبة 0.20 %

ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.20 % ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.39 %؛ ليستقر عند 65.76 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض سعر خام القياس العالمي بنسبة 0.20 %
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.20 % ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.39 %؛ ليستقر عند 65.76 دولار أمريكي.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:29 PM

انخفاض سعر خام القياس العالمي بنسبة 0.20 %

ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.20 % ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.39 %؛ ليستقر عند 65.76 دولار أمريكي.

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