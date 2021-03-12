انخفاض سعر خام القياس العالمي بنسبة 0.20 %

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.20 % ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.39 %؛ ليستقر عند 65.76 دولار أمريكي.
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.20 % ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.39 %؛ ليستقر عند 65.76 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.20 % ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.39 %؛ ليستقر عند 65.76 دولار أمريكي.
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.20 % ليصل إلى 69.49 دولار أمريكي.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.39 %؛ ليستقر عند 65.76 دولار أمريكي.