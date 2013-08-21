النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السبَّاح السعودي صفوان القضماني يُتوَّج بفضية سباحة الخليج العربي بقطر

تمكَّن السباح الشاب صفوان القضماني، لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتفاق للسباحة لفئة الشباب، من تحقيق المركز الثاني والتتويج بالميدالية الفضية، وذلك في لعبة سباحة 50 م حرة قاطعًا زمنًا قدره 25:21 ث.

وجاء تتويج السباح السعودي ضمن منافسات البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقامة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2021.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
السبَّاح السعودي صفوان القضماني يُتوَّج بفضية سباحة الخليج العربي بقطر
سبق

تمكَّن السباح الشاب صفوان القضماني، لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتفاق للسباحة لفئة الشباب، من تحقيق المركز الثاني والتتويج بالميدالية الفضية، وذلك في لعبة سباحة 50 م حرة قاطعًا زمنًا قدره 25:21 ث.

وجاء تتويج السباح السعودي ضمن منافسات البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقامة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2021.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
08:23 PM

السبَّاح السعودي صفوان القضماني يُتوَّج بفضية سباحة الخليج العربي بقطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,437

تمكَّن السباح الشاب صفوان القضماني، لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتفاق للسباحة لفئة الشباب، من تحقيق المركز الثاني والتتويج بالميدالية الفضية، وذلك في لعبة سباحة 50 م حرة قاطعًا زمنًا قدره 25:21 ث.

وجاء تتويج السباح السعودي ضمن منافسات البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقامة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2021.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,478

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة