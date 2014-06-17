النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العطوي" مدرباً لـ"الاتفاق" لمدة موسم رياضي واحد

بعد اعتذاره عن عدم تدريب "الأخضر"

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب السعودي خالد العطوي، ولذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وكان المدرب السابق لمنتخب الشباب، قد أعلن اعتذاره في وقت سابق من يوم الاثنين، عن عدم قيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، تمكّن من خلالها من تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً في 2018، وبعدها تأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا 2019.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"العطوي" مدرباً لـ"الاتفاق" لمدة موسم رياضي واحد
سبق

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب السعودي خالد العطوي، ولذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وكان المدرب السابق لمنتخب الشباب، قد أعلن اعتذاره في وقت سابق من يوم الاثنين، عن عدم قيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، تمكّن من خلالها من تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً في 2018، وبعدها تأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا 2019.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
07:01 PM

"العطوي" مدرباً لـ"الاتفاق" لمدة موسم رياضي واحد

بعد اعتذاره عن عدم تدريب "الأخضر"

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
3,564

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب السعودي خالد العطوي، ولذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وكان المدرب السابق لمنتخب الشباب، قد أعلن اعتذاره في وقت سابق من يوم الاثنين، عن عدم قيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، تمكّن من خلالها من تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً في 2018، وبعدها تأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا 2019.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,660
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,505
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,535

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة