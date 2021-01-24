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اللمسات الأخيرة.. واتساب يطرح "ميزة جديدة" تُنهي معاناة الملايين

لا تتوفر على النسخة العامة من "واتساب" ولا يُعرف متى سيتم إطلاقها

يضع مُطَوّرو تطبيق التواصل الفوري "واتساب" اللمسات الأخيرة على تقنية جديدة تتيح نقل سجل المحادثات بين مستخدمي هواتف "أندرويد" و"آي أو أس"؛ علمًا بأن هذا لم يكن متاحًا في السابق بشكل كامل.

وذكر موقع "wabetainfo" أن "واتساب" أرسل أخيرًا تحديثًا جديدًا خلال برنامج "بيتا" التجريبي.

ويتضمن التحديث الجديد إمكانية نقل محادثات المستخدمين في "واتساب" بين الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" مثل هواتف "غوغل"، والهواتف التي تعمل بنظام "آي أو إس"، أي هواتف آيفون.

وفي التحديث السابق الذي صدر العام الماضي، كان بإمكان المستخدمين نقل سجلات المحادثات من "أندرويد" إلى "آي أو إس" فقط، ومن هواتف "سامسونج" و"غوغل" حصرًا، لكن في التحديث الجديد الأمر متاح في الاتجاهين وفق "سكاي نيوز".

ويظهر في النسخة التجريبية، أن "واتساب" يطلب إذن المستخدمين من أجل استيراد المحادثات من الهاتف الآخر الذي يعمل بنظام مختلف، ويرجّح أن تتم العملية من خلال كيبل أو عن طريق "واي افي" قريب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سيُطلب من المستخدمين إبقاء البرنامجين مفتوحين ورفع قفل الهاتفين أثناء عملية النقل.

ولا تتوفر الخدمة الحالية على النسخة العامة من "واتساب"، ولا يعرف متى سيتم إطلاقها، لكن يُتوقع أن يكون ذلك قريبًا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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اللمسات الأخيرة.. واتساب يطرح "ميزة جديدة" تُنهي معاناة الملايين
سبق

يضع مُطَوّرو تطبيق التواصل الفوري "واتساب" اللمسات الأخيرة على تقنية جديدة تتيح نقل سجل المحادثات بين مستخدمي هواتف "أندرويد" و"آي أو أس"؛ علمًا بأن هذا لم يكن متاحًا في السابق بشكل كامل.

وذكر موقع "wabetainfo" أن "واتساب" أرسل أخيرًا تحديثًا جديدًا خلال برنامج "بيتا" التجريبي.

ويتضمن التحديث الجديد إمكانية نقل محادثات المستخدمين في "واتساب" بين الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" مثل هواتف "غوغل"، والهواتف التي تعمل بنظام "آي أو إس"، أي هواتف آيفون.

وفي التحديث السابق الذي صدر العام الماضي، كان بإمكان المستخدمين نقل سجلات المحادثات من "أندرويد" إلى "آي أو إس" فقط، ومن هواتف "سامسونج" و"غوغل" حصرًا، لكن في التحديث الجديد الأمر متاح في الاتجاهين وفق "سكاي نيوز".

ويظهر في النسخة التجريبية، أن "واتساب" يطلب إذن المستخدمين من أجل استيراد المحادثات من الهاتف الآخر الذي يعمل بنظام مختلف، ويرجّح أن تتم العملية من خلال كيبل أو عن طريق "واي افي" قريب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سيُطلب من المستخدمين إبقاء البرنامجين مفتوحين ورفع قفل الهاتفين أثناء عملية النقل.

ولا تتوفر الخدمة الحالية على النسخة العامة من "واتساب"، ولا يعرف متى سيتم إطلاقها، لكن يُتوقع أن يكون ذلك قريبًا.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:55 AM

اللمسات الأخيرة.. واتساب يطرح "ميزة جديدة" تُنهي معاناة الملايين

لا تتوفر على النسخة العامة من "واتساب" ولا يُعرف متى سيتم إطلاقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يضع مُطَوّرو تطبيق التواصل الفوري "واتساب" اللمسات الأخيرة على تقنية جديدة تتيح نقل سجل المحادثات بين مستخدمي هواتف "أندرويد" و"آي أو أس"؛ علمًا بأن هذا لم يكن متاحًا في السابق بشكل كامل.

وذكر موقع "wabetainfo" أن "واتساب" أرسل أخيرًا تحديثًا جديدًا خلال برنامج "بيتا" التجريبي.

ويتضمن التحديث الجديد إمكانية نقل محادثات المستخدمين في "واتساب" بين الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" مثل هواتف "غوغل"، والهواتف التي تعمل بنظام "آي أو إس"، أي هواتف آيفون.

وفي التحديث السابق الذي صدر العام الماضي، كان بإمكان المستخدمين نقل سجلات المحادثات من "أندرويد" إلى "آي أو إس" فقط، ومن هواتف "سامسونج" و"غوغل" حصرًا، لكن في التحديث الجديد الأمر متاح في الاتجاهين وفق "سكاي نيوز".

ويظهر في النسخة التجريبية، أن "واتساب" يطلب إذن المستخدمين من أجل استيراد المحادثات من الهاتف الآخر الذي يعمل بنظام مختلف، ويرجّح أن تتم العملية من خلال كيبل أو عن طريق "واي افي" قريب.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سيُطلب من المستخدمين إبقاء البرنامجين مفتوحين ورفع قفل الهاتفين أثناء عملية النقل.

ولا تتوفر الخدمة الحالية على النسخة العامة من "واتساب"، ولا يعرف متى سيتم إطلاقها، لكن يُتوقع أن يكون ذلك قريبًا.

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