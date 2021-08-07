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150 مدينة فرنسية تنضم للاحتجاجات ضد التطعيم الإلزامي والتصريح الصحي

قبل يومين من تطبيق قانون يَقْصُر دخول أماكن التسوق على الملقّحين

تنظم في أكثر من 150 مدينة فرنسية، اليوم (السبت)، تظاهرات احتجاجًا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس.

وتُجرى هذه المسيرات للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، غداة نداء مُلِحّ أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة أخذ اللقاح؛ بينما تَلَقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل، يشكلون 65.9 % من السكان؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ويوسع القانون الذي تم تبنيه في نهاية يوليو، نطاق الشهادة الصحية المعمول بها؛ لتشمل أماكن عامة جديدة، وينص على إلزامية تطعيم مقدمي الرعاية.

واعتبارًا من الاثنين المقبل، سيُسمح فقط لحاملي التصريح الصحي (أي الأشخاص الملقحون بالكامل أو الذين يحملون فحصًا لـ"كوفيد-19" نتيجته سلبية، أو شهادة التعافي من المرض) بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية، أو ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة.

وتظاهر مئات الأشخاص الخميس الماضي، بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس، هاتفين: "ماكرون، لا نريد الشهادة الصحية" التي فرضها.

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150 مدينة فرنسية تنضم للاحتجاجات ضد التطعيم الإلزامي والتصريح الصحي
سبق

تنظم في أكثر من 150 مدينة فرنسية، اليوم (السبت)، تظاهرات احتجاجًا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس.

وتُجرى هذه المسيرات للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، غداة نداء مُلِحّ أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة أخذ اللقاح؛ بينما تَلَقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل، يشكلون 65.9 % من السكان؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ويوسع القانون الذي تم تبنيه في نهاية يوليو، نطاق الشهادة الصحية المعمول بها؛ لتشمل أماكن عامة جديدة، وينص على إلزامية تطعيم مقدمي الرعاية.

واعتبارًا من الاثنين المقبل، سيُسمح فقط لحاملي التصريح الصحي (أي الأشخاص الملقحون بالكامل أو الذين يحملون فحصًا لـ"كوفيد-19" نتيجته سلبية، أو شهادة التعافي من المرض) بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية، أو ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة.

وتظاهر مئات الأشخاص الخميس الماضي، بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس، هاتفين: "ماكرون، لا نريد الشهادة الصحية" التي فرضها.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
04:17 PM

150 مدينة فرنسية تنضم للاحتجاجات ضد التطعيم الإلزامي والتصريح الصحي

قبل يومين من تطبيق قانون يَقْصُر دخول أماكن التسوق على الملقّحين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم في أكثر من 150 مدينة فرنسية، اليوم (السبت)، تظاهرات احتجاجًا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس.

وتُجرى هذه المسيرات للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، غداة نداء مُلِحّ أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة أخذ اللقاح؛ بينما تَلَقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل، يشكلون 65.9 % من السكان؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ويوسع القانون الذي تم تبنيه في نهاية يوليو، نطاق الشهادة الصحية المعمول بها؛ لتشمل أماكن عامة جديدة، وينص على إلزامية تطعيم مقدمي الرعاية.

واعتبارًا من الاثنين المقبل، سيُسمح فقط لحاملي التصريح الصحي (أي الأشخاص الملقحون بالكامل أو الذين يحملون فحصًا لـ"كوفيد-19" نتيجته سلبية، أو شهادة التعافي من المرض) بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية، أو ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة.

وتظاهر مئات الأشخاص الخميس الماضي، بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس، هاتفين: "ماكرون، لا نريد الشهادة الصحية" التي فرضها.

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