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هل زارت الكائنات الفضائية السعودية منذ آلاف السنين؟!.. صخرة "النصلة" تُحيِّر علماء العالم

البعض قال إن انقسامها دقيقٌ للغاية ولا يمكن أن يكون لأسباب طبيعية

حيَّرت صخرة "النصلة" جنوب تيماء في السعودية الكثير من العلماء ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دقة القطع الكبير في الصخرة الهائلة التي يبلغ ارتفاعها 9 أمتار، وعرضها 7.6 متر، الذي جعل البعض يربط عملية الانشقاق الدقيقة بالكائنات الفضائية!

وتفصيلاً، تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظريات عدة، من بينها زيارة الكائنات الفضائية السعودية منذ آلاف السنين، وتعرُّض الصخرة لقصف ليزري فضائي عن طريق الخطأ.

ويرى أحد الجيولوجيين أن الانقسام قد يكون ناتجًا من التجوية "ذوبان الجليد"، لكنَّ آخرين يقولون إن الانقسام دقيق وسلس للغاية، بما يبعده عن الأسباب الطبيعية.

وقالت الجيولوجية شيري لويس إن مشهد الصخرة مذهلٌ جدًّا بسبب الدقة الشديدة في الانشقاق، ومظهرها الهائل. وإن الانقسام قد تشكَّل بسبب عملية التجمد والذوبان التي تُسمى التجوية، وسببها دخول الماء في شق صغير في الصخر، ومع انخفاض درجات الحرارة يتجمد الماء ويتوسع ويتمدد؛ ما يؤدي إلى اتساع وإطالة الشق؛ ليشكِّل كامل الصخرة. وإن العملية قد تكون تكررت على مدى آلاف أو ملايين السنين، وتوسَّع الشق حتى حدث هذا الانقسام. مستبعدة أن تكون حضارة قديمة قامت بعملية القطع هذه.

وقال الجيولوجي والجيوفيزيائي البروفيسور تيم ريستون في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الانقسام على الأرجح هو كسر طبيعي في الصخر، ناتج عادة من عملية إطلاق الضغط والتوسع. وتشكل هذا الضغط عندما كانت الصخرة ضمن طبقة من الصخور.


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هل زارت الكائنات الفضائية السعودية منذ آلاف السنين؟!.. صخرة "النصلة" تُحيِّر علماء العالم
سبق

حيَّرت صخرة "النصلة" جنوب تيماء في السعودية الكثير من العلماء ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دقة القطع الكبير في الصخرة الهائلة التي يبلغ ارتفاعها 9 أمتار، وعرضها 7.6 متر، الذي جعل البعض يربط عملية الانشقاق الدقيقة بالكائنات الفضائية!

وتفصيلاً، تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظريات عدة، من بينها زيارة الكائنات الفضائية السعودية منذ آلاف السنين، وتعرُّض الصخرة لقصف ليزري فضائي عن طريق الخطأ.

ويرى أحد الجيولوجيين أن الانقسام قد يكون ناتجًا من التجوية "ذوبان الجليد"، لكنَّ آخرين يقولون إن الانقسام دقيق وسلس للغاية، بما يبعده عن الأسباب الطبيعية.

وقالت الجيولوجية شيري لويس إن مشهد الصخرة مذهلٌ جدًّا بسبب الدقة الشديدة في الانشقاق، ومظهرها الهائل. وإن الانقسام قد تشكَّل بسبب عملية التجمد والذوبان التي تُسمى التجوية، وسببها دخول الماء في شق صغير في الصخر، ومع انخفاض درجات الحرارة يتجمد الماء ويتوسع ويتمدد؛ ما يؤدي إلى اتساع وإطالة الشق؛ ليشكِّل كامل الصخرة. وإن العملية قد تكون تكررت على مدى آلاف أو ملايين السنين، وتوسَّع الشق حتى حدث هذا الانقسام. مستبعدة أن تكون حضارة قديمة قامت بعملية القطع هذه.

وقال الجيولوجي والجيوفيزيائي البروفيسور تيم ريستون في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الانقسام على الأرجح هو كسر طبيعي في الصخر، ناتج عادة من عملية إطلاق الضغط والتوسع. وتشكل هذا الضغط عندما كانت الصخرة ضمن طبقة من الصخور.


06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:58 PM

هل زارت الكائنات الفضائية السعودية منذ آلاف السنين؟!.. صخرة "النصلة" تُحيِّر علماء العالم

البعض قال إن انقسامها دقيقٌ للغاية ولا يمكن أن يكون لأسباب طبيعية

A A A
خالد علي - الرياض
16
16,347

حيَّرت صخرة "النصلة" جنوب تيماء في السعودية الكثير من العلماء ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دقة القطع الكبير في الصخرة الهائلة التي يبلغ ارتفاعها 9 أمتار، وعرضها 7.6 متر، الذي جعل البعض يربط عملية الانشقاق الدقيقة بالكائنات الفضائية!

وتفصيلاً، تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظريات عدة، من بينها زيارة الكائنات الفضائية السعودية منذ آلاف السنين، وتعرُّض الصخرة لقصف ليزري فضائي عن طريق الخطأ.

ويرى أحد الجيولوجيين أن الانقسام قد يكون ناتجًا من التجوية "ذوبان الجليد"، لكنَّ آخرين يقولون إن الانقسام دقيق وسلس للغاية، بما يبعده عن الأسباب الطبيعية.

وقالت الجيولوجية شيري لويس إن مشهد الصخرة مذهلٌ جدًّا بسبب الدقة الشديدة في الانشقاق، ومظهرها الهائل. وإن الانقسام قد تشكَّل بسبب عملية التجمد والذوبان التي تُسمى التجوية، وسببها دخول الماء في شق صغير في الصخر، ومع انخفاض درجات الحرارة يتجمد الماء ويتوسع ويتمدد؛ ما يؤدي إلى اتساع وإطالة الشق؛ ليشكِّل كامل الصخرة. وإن العملية قد تكون تكررت على مدى آلاف أو ملايين السنين، وتوسَّع الشق حتى حدث هذا الانقسام. مستبعدة أن تكون حضارة قديمة قامت بعملية القطع هذه.

وقال الجيولوجي والجيوفيزيائي البروفيسور تيم ريستون في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الانقسام على الأرجح هو كسر طبيعي في الصخر، ناتج عادة من عملية إطلاق الضغط والتوسع. وتشكل هذا الضغط عندما كانت الصخرة ضمن طبقة من الصخور.


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