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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي أمن واستقرار الإمارات

أكدت دعمها كل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إدانة بلاده أي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أمن واستقرار وسلامة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري اليوم مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الوزير شكري - وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية - عن تضامُن مصر حكومة وشعبًا مع الإمارات من جراء هذا الحادث.

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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي أمن واستقرار الإمارات
سبق

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إدانة بلاده أي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أمن واستقرار وسلامة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري اليوم مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الوزير شكري - وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية - عن تضامُن مصر حكومة وشعبًا مع الإمارات من جراء هذا الحادث.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:48 PM

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي أمن واستقرار الإمارات

أكدت دعمها كل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إدانة بلاده أي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أمن واستقرار وسلامة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري اليوم مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الوزير شكري - وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية - عن تضامُن مصر حكومة وشعبًا مع الإمارات من جراء هذا الحادث.

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