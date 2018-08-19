النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قصف جوي ومدفعي يستهدف الميليشيا الحوثية شمال اليمن

أسفرت عن تدمير عربات وسقوط قتلى بينهم قيادي ميداني وجرح آخرين

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة كتاف، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع من كان على متنها من عناصر.

وفي السياق نفسه، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية تجمعاً للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين، علاوة على تدمير ثلاث عربات تابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قصف جوي ومدفعي يستهدف الميليشيا الحوثية شمال اليمن
سبق

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة كتاف، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع من كان على متنها من عناصر.

وفي السياق نفسه، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية تجمعاً للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين، علاوة على تدمير ثلاث عربات تابعة لها.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
08:06 PM

قصف جوي ومدفعي يستهدف الميليشيا الحوثية شمال اليمن

أسفرت عن تدمير عربات وسقوط قتلى بينهم قيادي ميداني وجرح آخرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
5,146

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة كتاف، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع من كان على متنها من عناصر.

وفي السياق نفسه، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية تجمعاً للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين، علاوة على تدمير ثلاث عربات تابعة لها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,052
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,920
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,044

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة