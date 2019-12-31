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"إصلاحية سجن مكة" تنظّم دورة في الإسعافات الأولية

تضمنت التعريف بأجهزة الجسم والإنعاش القلبي الرئوي

نظمت الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة دورة تدريبية مكثفة عن "الإسعافات الأولية" لنزلاء الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

واشتملت الدورة على التعريف بأجهزة الجسم وطرق الإنعاش القلبي الرئوي في حالة توقف القلب والتنفس، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات فقدان الوعي وأسبابه وكيفية التعامل معه.

وتخللت الدورة دروس عملية ونظرية، بهدف تثقيف النزلاء للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة، وتعليمهم كيفية مواجهة الإصابات والأزمات.

من جهته، أعرب مدير الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة المقدم محمد بن عبدالله الزهراني عن شكره لهيئة الهلال الأحمر السعودي على تعاونهم لإقامة هذه الدورة التدريبية لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، موضحًا أن النزلاء تفاعلوا مع ما طرح فيها، متمنياً أن تعود عليهم بالفائدة المرجوة.

الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة الإسعافات الأولية هيئة الهلال الأحمر السعودي

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"إصلاحية سجن مكة" تنظّم دورة في الإسعافات الأولية
سبق

نظمت الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة دورة تدريبية مكثفة عن "الإسعافات الأولية" لنزلاء الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

واشتملت الدورة على التعريف بأجهزة الجسم وطرق الإنعاش القلبي الرئوي في حالة توقف القلب والتنفس، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات فقدان الوعي وأسبابه وكيفية التعامل معه.

وتخللت الدورة دروس عملية ونظرية، بهدف تثقيف النزلاء للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة، وتعليمهم كيفية مواجهة الإصابات والأزمات.

من جهته، أعرب مدير الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة المقدم محمد بن عبدالله الزهراني عن شكره لهيئة الهلال الأحمر السعودي على تعاونهم لإقامة هذه الدورة التدريبية لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، موضحًا أن النزلاء تفاعلوا مع ما طرح فيها، متمنياً أن تعود عليهم بالفائدة المرجوة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
03:49 PM

"إصلاحية سجن مكة" تنظّم دورة في الإسعافات الأولية

تضمنت التعريف بأجهزة الجسم والإنعاش القلبي الرئوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظمت الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة دورة تدريبية مكثفة عن "الإسعافات الأولية" لنزلاء الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

واشتملت الدورة على التعريف بأجهزة الجسم وطرق الإنعاش القلبي الرئوي في حالة توقف القلب والتنفس، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات فقدان الوعي وأسبابه وكيفية التعامل معه.

وتخللت الدورة دروس عملية ونظرية، بهدف تثقيف النزلاء للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة، وتعليمهم كيفية مواجهة الإصابات والأزمات.

من جهته، أعرب مدير الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة المقدم محمد بن عبدالله الزهراني عن شكره لهيئة الهلال الأحمر السعودي على تعاونهم لإقامة هذه الدورة التدريبية لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، موضحًا أن النزلاء تفاعلوا مع ما طرح فيها، متمنياً أن تعود عليهم بالفائدة المرجوة.

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