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التقاعد: مستمرون في خدمة عملائنا خلال إجازة عيد الفطر المبارك

في إطار حرصها على تقديم خدمات مميزة لعملائها تطبيقًا لاستراتيجيتها

كلفت المؤسسة العامة للتقاعد مركز الاتصال لديها بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات عملاء المؤسسة الواردة خلال فترة الإجازة على الهاتف المجاني 800124889.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدمات مميزة لعملائها تطبيقًا لاستراتيجيتها 2022.

وسيبدأ عمل مركز الاتصال خلال إجازة العيد في شهر رمضان من 10 صباحاً وحتى 4.30 عصراً، والجمعة من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً، أما في شهر شوال فسيبدأ عمل المركز ثاني أيام العيد من الساعة 9 صباحاً وحتى 3.30 عصراً، عدا يوم الجمعة: من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان جميع المتقاعدين والمشتركين المسجلين على موقع المؤسسة الإلكتروني متابعة معاملاتهم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، كذلك يمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية الاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.

وبهذه المناسبة تتقدم المؤسسة العامة للتقاعد بتهنئتها لعملائها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.

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التقاعد: مستمرون في خدمة عملائنا خلال إجازة عيد الفطر المبارك
سبق

كلفت المؤسسة العامة للتقاعد مركز الاتصال لديها بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات عملاء المؤسسة الواردة خلال فترة الإجازة على الهاتف المجاني 800124889.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدمات مميزة لعملائها تطبيقًا لاستراتيجيتها 2022.

وسيبدأ عمل مركز الاتصال خلال إجازة العيد في شهر رمضان من 10 صباحاً وحتى 4.30 عصراً، والجمعة من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً، أما في شهر شوال فسيبدأ عمل المركز ثاني أيام العيد من الساعة 9 صباحاً وحتى 3.30 عصراً، عدا يوم الجمعة: من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان جميع المتقاعدين والمشتركين المسجلين على موقع المؤسسة الإلكتروني متابعة معاملاتهم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، كذلك يمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية الاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.

وبهذه المناسبة تتقدم المؤسسة العامة للتقاعد بتهنئتها لعملائها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
09:28 PM

التقاعد: مستمرون في خدمة عملائنا خلال إجازة عيد الفطر المبارك

في إطار حرصها على تقديم خدمات مميزة لعملائها تطبيقًا لاستراتيجيتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كلفت المؤسسة العامة للتقاعد مركز الاتصال لديها بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات عملاء المؤسسة الواردة خلال فترة الإجازة على الهاتف المجاني 800124889.

ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدمات مميزة لعملائها تطبيقًا لاستراتيجيتها 2022.

وسيبدأ عمل مركز الاتصال خلال إجازة العيد في شهر رمضان من 10 صباحاً وحتى 4.30 عصراً، والجمعة من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً، أما في شهر شوال فسيبدأ عمل المركز ثاني أيام العيد من الساعة 9 صباحاً وحتى 3.30 عصراً، عدا يوم الجمعة: من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان جميع المتقاعدين والمشتركين المسجلين على موقع المؤسسة الإلكتروني متابعة معاملاتهم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، كذلك يمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية الاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.

وبهذه المناسبة تتقدم المؤسسة العامة للتقاعد بتهنئتها لعملائها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.

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