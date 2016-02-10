"الحمار في القطار".. مشهد أذهل المصريين فالتقطوا الصور وسخروا

صاحبه للركاب: "اللي هيقرّب من الحمار.. أرمي نفسي من القطار"

لم يتخيل المصريون أن يأتي يوم يشاهدون فيه هذه اللقطة في قطار الصعيد، القادم من مدينة نجع حمادي إلى الأقصر، جنوبي مصر؛ لكن المشهد انتشر عبر مواقع التواصل وتناولته الصحف، وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانًا توضّح فيه ما حدث؛ لينتهي الأمر أمام المحاكم.

وتقول صحيفة "اليوم السابع" المصرية على موقعها: إنها واقعة أثارت حالة من السخرية، بعد تداول صور حمار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" داخل القطار رقم 748 ركاب، القادم من محطة نجع حمادي متجهًا إلى محافظة الأقصر، بعد ركوب مزارع من محطة أبنود التابعة لمحافظة قنا.

وبدأت الواقعة بعدما فوجئ محصل التذاكر "الكمسري" في القطار، بصعود شخص في محطة أبنود ومعه "حمار"، قام بربطه بعمود موجود بالقرب من باب الصعود والنزول، وتَبَيّن أن صاحب الحمار استقل القطار من محطة "أبنود" بعدما قام بشرائه من سوق البهائم يوم السبت الماضي، وبسبب عجزه عن نقله إلى محافظة الأقصر قرر الصعود به للقطار.

وتضيف الصحيفة: عقب اكتشاف مسؤولي القطار الواقعة حاولوا إنزال الحمار من القطار بمحطة مركز قوص؛ لكن المزارع هددهم بالانتحار والقفز أثناء سير القطار قائلًا: "والله اللي هيقرّب من الحمار لأرمي نفسي من القطار"؛ وفق رواية الركاب؛ فتم التحفظ عليه والحمار لحين وصولهم لمحطة الأقصر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وعقب الوصول تم تغريمه 500 جنيه؛ منها 100 جنيه مخالفة للمزارع، و400 للحمار، بعدما تم تحرير محضر ضده وإنزاله بمحطة الأقصر.

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية: "إن الكمسري لم يشاهد صاحب الحمار وهو يستقل القطار من المحطة التي لا يوجد بها خدمات أمنية؛ خاصة أنها محطة غير رئيسية وتقف بها قطارات الركاب غير المكيفة، وعند وصول الرجل للعربة كانت العربة مظلمة.

وأكد المصدر "أن الكمسري قرر إخطار محطة الأقصر الرئيسية لإنزال الراكب والحمار، واتخاذ الإجراءات ضده.

ومن جانبها أصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانًا رسميًّا، أكدت فيه أن المواطن قام بالتشاجر مع كمسارية القطار، وتم إخطار شرطة النقل والمواصلات التي حررت بلاغًا بالواقعة تحت رقم 189/2 لسنة 2020، وتم توقيف الراكب للعرض على النيابة.