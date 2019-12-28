بعد تداول "فيديو الشاي".. مصادر: لهذا السبب وُضِعت عبارة "للبيع في السعودية"

على منتجات أحد الأنواع المعروفة.. البعض ظن أنها لتسويق منتجات مغشوشة

فسّرت مصادر مطلعة لـ"سبق" حقيقة ما تم تداوله بوجود عبارة (للبيع في المملكة العربية السعودية) على منتجات أحد أنواع الشاي المعروفة، والتي ظنّ البعض أنها لتسويق منتجات مغشوشة ومقلدة.

وأكدت المصادر أن ذلك غير صحيح تماماً، وإنما وُضِعت تلك العبارة للتفريق بين النكهات، حيث تم تخصيص نكهات لبعض الدول ومنها المملكة، ولأجل ذلك تم تدوين العبارة للتفريق بينهم.