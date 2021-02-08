الحصيني يرسم خريطة هطولات "عطاء" خلال الـ 48 ساعة المقبلة
قال: من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول حتى غد الثلاثاء
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة #عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، الى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.
الحصيني يرسم خريطة هطولات "عطاء" خلال الـ 48 ساعة المقبلة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-02-08
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة #عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، الى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.
وأضاف "متوقع مطر ثلجي محدود على مرتفعات اليمن".
08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:34 AM
الحصيني يرسم خريطة هطولات "عطاء" خلال الـ 48 ساعة المقبلة
قال: من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول حتى غد الثلاثاء
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة #عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، الى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.