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الحصيني يرسم خريطة هطولات "عطاء" خلال الـ 48 ساعة المقبلة

قال: من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول حتى غد الثلاثاء

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة #عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، الى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.

وأضاف "متوقع مطر ثلجي محدود على مرتفعات اليمن".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني يرسم خريطة هطولات "عطاء" خلال الـ 48 ساعة المقبلة
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة #عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، الى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.

وأضاف "متوقع مطر ثلجي محدود على مرتفعات اليمن".

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:34 AM

الحصيني يرسم خريطة هطولات "عطاء" خلال الـ 48 ساعة المقبلة

قال: من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول حتى غد الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة #عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، الى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.

وأضاف "متوقع مطر ثلجي محدود على مرتفعات اليمن".

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