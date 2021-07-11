"جود" تطلق حملة "جودك مشكور" لتوفير المسكن الملائم للأسر المحتاجة

بالتزامن مع أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

أطلقت منصة جود الإسكان حملة "جودك مشكور" بهدف حث المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين للمساهمة في توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، وذلك بالتزامن مع أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وستطلق "جود الإسكان" عبر حملة "جودك مشكور" سلسلة من الفعاليات، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر (@joodeskan)، والعديد من حسابات المتفاعلين مع المنصة؛ وذلك بهدف المساهمة لحالات الدعم السكني المطروحة، وتمكين الأسر الأشد احتياجًا من تمَلُّك مسكنها الأول.

وتسعى "جودك مشكور" لتحفيز العطاءات الخيرية من الجمهور العام في المملكة، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها وفق آلية شفافة ومُحَوْكمة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي، مما يسهم في تعزيز روح التراحم بين عموم أفراد المجتمع خلال أيام ذي الحجة الفضيلة.

وتأتي الحملة ضمن جهود "جود الإسكان" لسد احتياجات الأسر السعودية المحتاجة، حيث دشنت المنصة خلال طيلة أيام شهر رمضان المبارك حملة "جود بلا حدود"، التي أثمرت عن تمليك أكثر من 600 أسرة لمسكنها.

وحظيت المنصة منذ انطلاقها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقيمة 100 مليون ريال، ومن ولي عهده الأمين بـ 50 مليون ريال، تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".



وتُعَد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر المحتاجة، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.