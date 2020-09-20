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الاتحاد الدولي "فيفا" يمتدح الهلال: ظهرت روح البطل.. وتأهل لدور الـ16

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالروح العالية للاعبي الهلال السعودي، في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الكروي الأول، المشارك في دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إصابة أكثر من 15 لاعباً بفيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر بعد تأهل الهلال لدور الـ16 من المسابقة :" الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ 16 "

وزاد :" رغم الغيابات العديدة في صفوفه بتعادله مع شاهر خودرو ليتأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة".

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد الاتحاد الدولي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الدولي "فيفا" يمتدح الهلال: ظهرت روح البطل.. وتأهل لدور الـ16
سبق

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالروح العالية للاعبي الهلال السعودي، في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الكروي الأول، المشارك في دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إصابة أكثر من 15 لاعباً بفيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر بعد تأهل الهلال لدور الـ16 من المسابقة :" الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ 16 "

وزاد :" رغم الغيابات العديدة في صفوفه بتعادله مع شاهر خودرو ليتأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:07 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
10:18 PM

الاتحاد الدولي "فيفا" يمتدح الهلال: ظهرت روح البطل.. وتأهل لدور الـ16

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالروح العالية للاعبي الهلال السعودي، في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الكروي الأول، المشارك في دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إصابة أكثر من 15 لاعباً بفيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر بعد تأهل الهلال لدور الـ16 من المسابقة :" الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ 16 "

وزاد :" رغم الغيابات العديدة في صفوفه بتعادله مع شاهر خودرو ليتأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة".

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