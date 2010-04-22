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"العدل": 35 ألف مستفيد التقوا بأطفالهم داخل أروقة "شمل"

لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة

أعلنت وزارة العدل عن تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي عبر 38 مركزاً لمبادرة "شمل" لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة.

وتهدف المراكز إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع "الوالدين، والأطفال"، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة

تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم كالمكان المناسب، وآليات تنسيق الزيارات، ودعم للوالدين لرفع جودة الخدمات

المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.

وقدمت المراكز 123 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 35 ألف مستفيد حتى الآن.

وقدمت مراكز شمل أكثر من 20 ألف جلسة استشارية نفسية واجتماعية للآباء والأمهات والأطفال، حيث يقدم المركز أكثر من 7800

جلسة تهيئة تهدف إلى تمكين طالب التنفيذ من تحسين علاقته بطفله، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى تهيئة لتنفيذ أحكام الحضانة

والرؤية والزيارة.

وتسعى المبادرة إلى زيادة حالات التنفيذ من المنزل بانتقال أكثر من 30% من المستفيدين لتنفيذ الزيارة في المنزل نتيجة الاستفادة من

جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": 35 ألف مستفيد التقوا بأطفالهم داخل أروقة "شمل"
سبق

أعلنت وزارة العدل عن تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي عبر 38 مركزاً لمبادرة "شمل" لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة.

وتهدف المراكز إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع "الوالدين، والأطفال"، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة

تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم كالمكان المناسب، وآليات تنسيق الزيارات، ودعم للوالدين لرفع جودة الخدمات

المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.

وقدمت المراكز 123 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 35 ألف مستفيد حتى الآن.

وقدمت مراكز شمل أكثر من 20 ألف جلسة استشارية نفسية واجتماعية للآباء والأمهات والأطفال، حيث يقدم المركز أكثر من 7800

جلسة تهيئة تهدف إلى تمكين طالب التنفيذ من تحسين علاقته بطفله، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى تهيئة لتنفيذ أحكام الحضانة

والرؤية والزيارة.

وتسعى المبادرة إلى زيادة حالات التنفيذ من المنزل بانتقال أكثر من 30% من المستفيدين لتنفيذ الزيارة في المنزل نتيجة الاستفادة من

جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
02:33 PM

"العدل": 35 ألف مستفيد التقوا بأطفالهم داخل أروقة "شمل"

لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل عن تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي عبر 38 مركزاً لمبادرة "شمل" لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة.

وتهدف المراكز إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع "الوالدين، والأطفال"، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة

تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم كالمكان المناسب، وآليات تنسيق الزيارات، ودعم للوالدين لرفع جودة الخدمات

المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.

وقدمت المراكز 123 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 35 ألف مستفيد حتى الآن.

وقدمت مراكز شمل أكثر من 20 ألف جلسة استشارية نفسية واجتماعية للآباء والأمهات والأطفال، حيث يقدم المركز أكثر من 7800

جلسة تهيئة تهدف إلى تمكين طالب التنفيذ من تحسين علاقته بطفله، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى تهيئة لتنفيذ أحكام الحضانة

والرؤية والزيارة.

وتسعى المبادرة إلى زيادة حالات التنفيذ من المنزل بانتقال أكثر من 30% من المستفيدين لتنفيذ الزيارة في المنزل نتيجة الاستفادة من

جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل.

اعلان

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