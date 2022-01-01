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"مسلك قريب".. كُوَيْكبان يطيران نحو الأرض أحدهما بحجم ساعة بيغ بن

يمران قرب كوكبنا في 11 و18 يناير الجاري.. المخاطر متوقعة

يقترب اثنان من النيازك الفضائية من كوكب الأرض، وقد يحمل ذلك في طياته المخاطر.

ونقلت صحيفة The Sun عن معطيات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"؛ أن أحدهما - كويكب 2013 YD48 - بحجم ساعة بيغ بن، والثاني - كويكب 7482 YD48 - ضعف حجم مبنى إمباير ستيت.

وأشارت الصحيفة، في مقالها وفقما نقل روسيا اليوم، إلى أن عرض الكويكب 2013 YD48 يبلغ حوالي 104 أمتار، وسيمر قرب كوكبنا في 11 يناير على مسافة 5.6 ملايين كيلومتر، وأما كويكب 1994 PC1 فسيمر قرب الأرض في 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية، والذي وفقًا لمعطيات مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع للوكالة، يعتبر في "مسلك قريب".

وفي وقت سابق قال نائب رئيس "ناسا" توماس زوربوخين: إن كافة الكويكبات المعروفة للعلماء في الوقت الحالي، لا تهدد بالتصادم مع الأرض في المائة عام القادمة.

ونوه إلى أن العلماء "يعرفون فقط حوالي 40٪ من الأجسام التي يزيد حجمها على 140 مترًا في الحجم".

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"مسلك قريب".. كُوَيْكبان يطيران نحو الأرض أحدهما بحجم ساعة بيغ بن
سبق

يقترب اثنان من النيازك الفضائية من كوكب الأرض، وقد يحمل ذلك في طياته المخاطر.

ونقلت صحيفة The Sun عن معطيات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"؛ أن أحدهما - كويكب 2013 YD48 - بحجم ساعة بيغ بن، والثاني - كويكب 7482 YD48 - ضعف حجم مبنى إمباير ستيت.

وأشارت الصحيفة، في مقالها وفقما نقل روسيا اليوم، إلى أن عرض الكويكب 2013 YD48 يبلغ حوالي 104 أمتار، وسيمر قرب كوكبنا في 11 يناير على مسافة 5.6 ملايين كيلومتر، وأما كويكب 1994 PC1 فسيمر قرب الأرض في 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية، والذي وفقًا لمعطيات مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع للوكالة، يعتبر في "مسلك قريب".

وفي وقت سابق قال نائب رئيس "ناسا" توماس زوربوخين: إن كافة الكويكبات المعروفة للعلماء في الوقت الحالي، لا تهدد بالتصادم مع الأرض في المائة عام القادمة.

ونوه إلى أن العلماء "يعرفون فقط حوالي 40٪ من الأجسام التي يزيد حجمها على 140 مترًا في الحجم".

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:49 AM

"مسلك قريب".. كُوَيْكبان يطيران نحو الأرض أحدهما بحجم ساعة بيغ بن

يمران قرب كوكبنا في 11 و18 يناير الجاري.. المخاطر متوقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقترب اثنان من النيازك الفضائية من كوكب الأرض، وقد يحمل ذلك في طياته المخاطر.

ونقلت صحيفة The Sun عن معطيات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"؛ أن أحدهما - كويكب 2013 YD48 - بحجم ساعة بيغ بن، والثاني - كويكب 7482 YD48 - ضعف حجم مبنى إمباير ستيت.

وأشارت الصحيفة، في مقالها وفقما نقل روسيا اليوم، إلى أن عرض الكويكب 2013 YD48 يبلغ حوالي 104 أمتار، وسيمر قرب كوكبنا في 11 يناير على مسافة 5.6 ملايين كيلومتر، وأما كويكب 1994 PC1 فسيمر قرب الأرض في 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية، والذي وفقًا لمعطيات مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع للوكالة، يعتبر في "مسلك قريب".

وفي وقت سابق قال نائب رئيس "ناسا" توماس زوربوخين: إن كافة الكويكبات المعروفة للعلماء في الوقت الحالي، لا تهدد بالتصادم مع الأرض في المائة عام القادمة.

ونوه إلى أن العلماء "يعرفون فقط حوالي 40٪ من الأجسام التي يزيد حجمها على 140 مترًا في الحجم".

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