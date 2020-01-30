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شرب الشاي وتناول الخضروات والفاكهة يحدّ من إصابة كبار السن بمرض ألزهايمر

نتائج دراسة بجامعة راش في مدينة شيكاغو الأمريكية

خلُصت دراسة جديدة إلى أن كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بمضادات الأكسدة المتوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي، قد يكونون أقل عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وتتبّعت الدراسة حالات 921 شخصًا على مدى ست سنوات؛ بدءًا من سن 81 عامًا في المتوسط. وخلال فترة الدراسة تم تشخيص إصابة 220 منهم بمرض ألزهايمر.

وقال الباحثون: إن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفلافونولات، وهي مضادات أكسدة متوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي؛ كانوا أقل عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بغيرهم وبمقدار النصف.

وقال توماس هولاند كبير الباحثين في الدراسة وهو من جامعة راش في مدينة شيكاغو الأمريكية: "تناولوا الفاكهة والخضروات؛ خاصة الخضروات الورقية، واشربوا الشاي من حين لآخر".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضروات متنوعة مهم لدوام الصحة خاصة صحة المخ".

واستخدم فريق الدراسة التي نشرتها دورية (نيورولوجي)، معلومات عن الأنظمة الغذائية لإحصاء متوسط ما يحصل عليه كل شخص من أربعة أنواع من الفلافونولات توجد في الكرنب والفاصوليا والشاي والسبانخ والبروكلي والطماطم والتفاح والبرتقال والكمثرى وغيرها.

وقال "جلين فيني" مدير برنامج الذاكرة والمعرفة في مركز جيسينجر الطبي بمدينة بنسلفانيا الأمريكية والذي لم يشارك في الدراسة: "على الرغم من أن الخرَف يمثّل خطرًا متزايدًا علينا كلما تقدمنا في العمر؛ إلا أنه ليس حتميًّا، وهناك ما يمكن للناس عمله للحد من هذا الخطر".

مرض ألزهايمر أنظمة غذائية

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شرب الشاي وتناول الخضروات والفاكهة يحدّ من إصابة كبار السن بمرض ألزهايمر
سبق

خلُصت دراسة جديدة إلى أن كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بمضادات الأكسدة المتوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي، قد يكونون أقل عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وتتبّعت الدراسة حالات 921 شخصًا على مدى ست سنوات؛ بدءًا من سن 81 عامًا في المتوسط. وخلال فترة الدراسة تم تشخيص إصابة 220 منهم بمرض ألزهايمر.

وقال الباحثون: إن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفلافونولات، وهي مضادات أكسدة متوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي؛ كانوا أقل عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بغيرهم وبمقدار النصف.

وقال توماس هولاند كبير الباحثين في الدراسة وهو من جامعة راش في مدينة شيكاغو الأمريكية: "تناولوا الفاكهة والخضروات؛ خاصة الخضروات الورقية، واشربوا الشاي من حين لآخر".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضروات متنوعة مهم لدوام الصحة خاصة صحة المخ".

واستخدم فريق الدراسة التي نشرتها دورية (نيورولوجي)، معلومات عن الأنظمة الغذائية لإحصاء متوسط ما يحصل عليه كل شخص من أربعة أنواع من الفلافونولات توجد في الكرنب والفاصوليا والشاي والسبانخ والبروكلي والطماطم والتفاح والبرتقال والكمثرى وغيرها.

وقال "جلين فيني" مدير برنامج الذاكرة والمعرفة في مركز جيسينجر الطبي بمدينة بنسلفانيا الأمريكية والذي لم يشارك في الدراسة: "على الرغم من أن الخرَف يمثّل خطرًا متزايدًا علينا كلما تقدمنا في العمر؛ إلا أنه ليس حتميًّا، وهناك ما يمكن للناس عمله للحد من هذا الخطر".

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
08:41 AM

شرب الشاي وتناول الخضروات والفاكهة يحدّ من إصابة كبار السن بمرض ألزهايمر

نتائج دراسة بجامعة راش في مدينة شيكاغو الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلُصت دراسة جديدة إلى أن كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بمضادات الأكسدة المتوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي، قد يكونون أقل عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وتتبّعت الدراسة حالات 921 شخصًا على مدى ست سنوات؛ بدءًا من سن 81 عامًا في المتوسط. وخلال فترة الدراسة تم تشخيص إصابة 220 منهم بمرض ألزهايمر.

وقال الباحثون: إن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفلافونولات، وهي مضادات أكسدة متوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي؛ كانوا أقل عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بغيرهم وبمقدار النصف.

وقال توماس هولاند كبير الباحثين في الدراسة وهو من جامعة راش في مدينة شيكاغو الأمريكية: "تناولوا الفاكهة والخضروات؛ خاصة الخضروات الورقية، واشربوا الشاي من حين لآخر".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضروات متنوعة مهم لدوام الصحة خاصة صحة المخ".

واستخدم فريق الدراسة التي نشرتها دورية (نيورولوجي)، معلومات عن الأنظمة الغذائية لإحصاء متوسط ما يحصل عليه كل شخص من أربعة أنواع من الفلافونولات توجد في الكرنب والفاصوليا والشاي والسبانخ والبروكلي والطماطم والتفاح والبرتقال والكمثرى وغيرها.

وقال "جلين فيني" مدير برنامج الذاكرة والمعرفة في مركز جيسينجر الطبي بمدينة بنسلفانيا الأمريكية والذي لم يشارك في الدراسة: "على الرغم من أن الخرَف يمثّل خطرًا متزايدًا علينا كلما تقدمنا في العمر؛ إلا أنه ليس حتميًّا، وهناك ما يمكن للناس عمله للحد من هذا الخطر".

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