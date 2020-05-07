خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا
وزارة الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.
خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-07
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:34 PM
خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا
وزارة الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.