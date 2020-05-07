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خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:34 PM

خلال الـ24 ساعة.. الكويت تسجّل 278 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.

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