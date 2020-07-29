"عبدالرحمن" ينير منزل عائلة "زربطان"

رُزِق مدير إدارة الإحالة الطبية بمستشفى صبيا العام، محمد بن عبدالرحمن زربطان، بمولود اتفق وحرمه على تسميته بـ"عبدالرحمن".

وتُبارك "سبق" له بهذه المناسبة، وتدعو الله أن يجعل "عبدالرحمن" من حَفَظة كتاب الله، وأن يُنبته نباتًا حسنًا.