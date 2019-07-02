محافظ ثار يستقبل مدير الشؤون الإسلامية ويبحث الخدمات المقدمة للأهالي

استقبل محافظ محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران، محمد عفيصان آل العون، في مكتبه؛ مدير فرع إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة حسين عبدربه المصعبي.



ناقش المحافظ مع مدير الشؤون الإسلامية بعض الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وسبل التعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة وكل ما من شأنه خدمة سكان المحافظة ومراكزها من مواطنين ومقيمين.