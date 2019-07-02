النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ ثار يستقبل مدير الشؤون الإسلامية ويبحث الخدمات المقدمة للأهالي

استقبل محافظ محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران، محمد عفيصان آل العون، في مكتبه؛ مدير فرع إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة حسين عبدربه المصعبي.

ناقش المحافظ مع مدير الشؤون الإسلامية بعض الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وسبل التعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة وكل ما من شأنه خدمة سكان المحافظة ومراكزها من مواطنين ومقيمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ ثار يستقبل مدير الشؤون الإسلامية ويبحث الخدمات المقدمة للأهالي
سبق

استقبل محافظ محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران، محمد عفيصان آل العون، في مكتبه؛ مدير فرع إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة حسين عبدربه المصعبي.

ناقش المحافظ مع مدير الشؤون الإسلامية بعض الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وسبل التعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة وكل ما من شأنه خدمة سكان المحافظة ومراكزها من مواطنين ومقيمين.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:37 PM

محافظ ثار يستقبل مدير الشؤون الإسلامية ويبحث الخدمات المقدمة للأهالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
17

استقبل محافظ محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران، محمد عفيصان آل العون، في مكتبه؛ مدير فرع إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة حسين عبدربه المصعبي.

ناقش المحافظ مع مدير الشؤون الإسلامية بعض الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وسبل التعاون بين الجهات المعنية بالمحافظة وكل ما من شأنه خدمة سكان المحافظة ومراكزها من مواطنين ومقيمين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,511
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,355
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,793
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,289

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة