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كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 8.81 ملايين والوفيات 462960

تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة بالبلاد

أشار إحصاء لـ"رويترز" إلى أن أكثر من 8.81 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 462960 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون و67579 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952 حالة إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 8.81 ملايين والوفيات 462960
سبق

أشار إحصاء لـ"رويترز" إلى أن أكثر من 8.81 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 462960 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون و67579 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952 حالة إصابة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:36 AM

كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 8.81 ملايين والوفيات 462960

تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار إحصاء لـ"رويترز" إلى أن أكثر من 8.81 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 462960 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون و67579 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952 حالة إصابة.

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