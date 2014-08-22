النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القوات الأمريكية تنفذ إنزالًا جويًّا شرق سوريا

العملية الثانية خلال 8 أيام

نفّذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم "الأحد".

وذكرت مصادر محلية أن "طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، واختطفت خلال مداهمتها البلدةَ عددًا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري نفّذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية إنزالًا جويًّا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
القوات الأمريكية تنفذ إنزالًا جويًّا شرق سوريا
سبق

نفّذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم "الأحد".

وذكرت مصادر محلية أن "طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، واختطفت خلال مداهمتها البلدةَ عددًا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري نفّذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية إنزالًا جويًّا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
06:07 PM

القوات الأمريكية تنفذ إنزالًا جويًّا شرق سوريا

العملية الثانية خلال 8 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,040

نفّذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم "الأحد".

وذكرت مصادر محلية أن "طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، واختطفت خلال مداهمتها البلدةَ عددًا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري نفّذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية إنزالًا جويًّا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,968
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة