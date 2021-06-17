"مستشفى ظهران الجنوب" يشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم

دشن حملة للتبرع استمرت 5 أيام واستهدفت 100 متبرع وسط إقبال كبير

شهدت حملة التبرع بالدم التي ينظمها مستشفى ظهران الجنوب خلال المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، إقبالًا كبيرًا من زوار ومراجعي المستشفى.

وتأتي الحملة ضمن الشراكة المجتمعية لمستشفى ظهران الجنوب، انطلاقًا من دوره في خدمة المجتمع؛ حيث بلغ عدد المستهدفين من الحملة التي استمرت لمدة 5 أيام، أكثر من 100 متبرع.