تمكّن فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من استئصال كيس الفلح الخيشومي من الجهة اليمنى للرقبة لمريضة بنجاح كامل "excision of huge branchial cleft cyst". ويعتبر الكيس عيبًا خلقيًا وهو عبارة عن كيس من الخلايا الطلائية تظهر على الجانب الوحشي للرقبة بسبب فشل انسداد "طمس" الشق الخيشومي الثاني، أو فشل التحام القوسين الخيشوميين الثاني والثالث أثناء تكوين الجنين. واستغرقت عملية الإزالة الجراحية ساعتين رغم صعوبتها؛ بسبب قرب الكيس من الوريد الوداجي الغائر والشرايين السباتية، وبلغ حجم الورم "كيس الفلح الخيشومي" ٩.٥٤ سم، وتحسنت حالة المريضة الصحية. وتحظى "صحة الحدود الشمالية" بوجود تخصصات طبية دقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

جراحة صعبة.. استئصال كيس "الفلح الخيشومي" من رقبة مريضة في عرعر بندر الدغمي سبق 2019-07-18 تمكّن فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من استئصال كيس الفلح الخيشومي من الجهة اليمنى للرقبة لمريضة بنجاح كامل "excision of huge branchial cleft cyst".

ويعتبر الكيس عيبًا خلقيًا وهو عبارة عن كيس من الخلايا الطلائية تظهر على الجانب الوحشي للرقبة بسبب فشل انسداد "طمس" الشق الخيشومي الثاني، أو فشل التحام القوسين الخيشوميين الثاني والثالث أثناء تكوين الجنين.

واستغرقت عملية الإزالة الجراحية ساعتين رغم صعوبتها؛ بسبب قرب الكيس من الوريد الوداجي الغائر والشرايين السباتية، وبلغ حجم الورم "كيس الفلح الخيشومي" ٩.٥٤ سم، وتحسنت حالة المريضة الصحية.

وتحظى "صحة الحدود الشمالية" بوجود تخصصات طبية دقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 12:29 PM

اخر تعديل 18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 01:53 PM

جراحة صعبة.. استئصال كيس "الفلح الخيشومي" من رقبة مريضة في عرعر فريق طبي أجرى العملية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد





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تمكّن فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من استئصال كيس الفلح الخيشومي من الجهة اليمنى للرقبة لمريضة بنجاح كامل "excision of huge branchial cleft cyst".

ويعتبر الكيس عيبًا خلقيًا وهو عبارة عن كيس من الخلايا الطلائية تظهر على الجانب الوحشي للرقبة بسبب فشل انسداد "طمس" الشق الخيشومي الثاني، أو فشل التحام القوسين الخيشوميين الثاني والثالث أثناء تكوين الجنين.

واستغرقت عملية الإزالة الجراحية ساعتين رغم صعوبتها؛ بسبب قرب الكيس من الوريد الوداجي الغائر والشرايين السباتية، وبلغ حجم الورم "كيس الفلح الخيشومي" ٩.٥٤ سم، وتحسنت حالة المريضة الصحية.

وتحظى "صحة الحدود الشمالية" بوجود تخصصات طبية دقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.