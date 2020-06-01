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مقاول يخرج منازل بـ"حديد العارضة" عن مشروع المياه الحكومي.. والفرع يردّ

الأهالي يعانون منذ أكثر من شهرين  بسبب كسر أحد التمديدات الموصلة للقرية

أكد فرع المياه بالعارضة أن مقاولاً تابعًا لجهة أخرى هو الذي تسبب في خروج منازل بـ"حديد العارضة" عن خدمة مشروع المياه الحكومي، موضحًا أن العمل جارٍ بينهما لتكليف مقاولهم بإصلاح الضرر.

من ناحيته، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي لـ"سبق": يوجد تواصل بيننا وبين الزملاء في المياه ولكن لم نبلغ بأي شيء بخصوص ذلك الأمر.

وكان مقاول قد تسبب في خروج عدد من المنازل بقرية حديد بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان" عن خدمة مشروع المياه الحكومي، منذ قرابة الشهرين، بعد أن قام بكسر أحد التمديدات الموصلة للقرية أثناء عمله في أحد المواقع.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": المقاول المتسبب في المشكلة يتبع البلدية، مشيرين أنه كان يعمل في مشروع بالقرب من القرية قبل أن يقوم بكسر إحدى التمديدات الأمر الذي أدى إلى قطع ضخ المياه عن بعض المنازل وتضرر عدد كبير من الأسر وذلك قبل أكثر من شهرين.

وأضافوا: ظللنا نطالب بإصلاح العطل لكن دون جدوى، لافتين بأنهم اضطروا للاستعانة بالصهاريج والتي أثقلت كاهلنا، حيث تبلغ قيمة الواحد منها 40 ريالاً كحدى أدنى.

وتساءل الشاكون: هل يحتاج عطل بسيط إلى كل هذا العناء وكل هذا الوقت لإصلاحه ولماذا يترك المقاول يغادر دون أن يصلح الخلل الذي تسبب فيه؟

محافظة العارضة مشروع المياه الحكومي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقاول يخرج منازل بـ"حديد العارضة" عن مشروع المياه الحكومي.. والفرع يردّ
سبق

أكد فرع المياه بالعارضة أن مقاولاً تابعًا لجهة أخرى هو الذي تسبب في خروج منازل بـ"حديد العارضة" عن خدمة مشروع المياه الحكومي، موضحًا أن العمل جارٍ بينهما لتكليف مقاولهم بإصلاح الضرر.

من ناحيته، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي لـ"سبق": يوجد تواصل بيننا وبين الزملاء في المياه ولكن لم نبلغ بأي شيء بخصوص ذلك الأمر.

وكان مقاول قد تسبب في خروج عدد من المنازل بقرية حديد بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان" عن خدمة مشروع المياه الحكومي، منذ قرابة الشهرين، بعد أن قام بكسر أحد التمديدات الموصلة للقرية أثناء عمله في أحد المواقع.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": المقاول المتسبب في المشكلة يتبع البلدية، مشيرين أنه كان يعمل في مشروع بالقرب من القرية قبل أن يقوم بكسر إحدى التمديدات الأمر الذي أدى إلى قطع ضخ المياه عن بعض المنازل وتضرر عدد كبير من الأسر وذلك قبل أكثر من شهرين.

وأضافوا: ظللنا نطالب بإصلاح العطل لكن دون جدوى، لافتين بأنهم اضطروا للاستعانة بالصهاريج والتي أثقلت كاهلنا، حيث تبلغ قيمة الواحد منها 40 ريالاً كحدى أدنى.

وتساءل الشاكون: هل يحتاج عطل بسيط إلى كل هذا العناء وكل هذا الوقت لإصلاحه ولماذا يترك المقاول يغادر دون أن يصلح الخلل الذي تسبب فيه؟

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:45 PM

مقاول يخرج منازل بـ"حديد العارضة" عن مشروع المياه الحكومي.. والفرع يردّ

الأهالي يعانون منذ أكثر من شهرين  بسبب كسر أحد التمديدات الموصلة للقرية

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قاسم الخبراني - الرياض
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1,608

أكد فرع المياه بالعارضة أن مقاولاً تابعًا لجهة أخرى هو الذي تسبب في خروج منازل بـ"حديد العارضة" عن خدمة مشروع المياه الحكومي، موضحًا أن العمل جارٍ بينهما لتكليف مقاولهم بإصلاح الضرر.

من ناحيته، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي لـ"سبق": يوجد تواصل بيننا وبين الزملاء في المياه ولكن لم نبلغ بأي شيء بخصوص ذلك الأمر.

وكان مقاول قد تسبب في خروج عدد من المنازل بقرية حديد بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان" عن خدمة مشروع المياه الحكومي، منذ قرابة الشهرين، بعد أن قام بكسر أحد التمديدات الموصلة للقرية أثناء عمله في أحد المواقع.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": المقاول المتسبب في المشكلة يتبع البلدية، مشيرين أنه كان يعمل في مشروع بالقرب من القرية قبل أن يقوم بكسر إحدى التمديدات الأمر الذي أدى إلى قطع ضخ المياه عن بعض المنازل وتضرر عدد كبير من الأسر وذلك قبل أكثر من شهرين.

وأضافوا: ظللنا نطالب بإصلاح العطل لكن دون جدوى، لافتين بأنهم اضطروا للاستعانة بالصهاريج والتي أثقلت كاهلنا، حيث تبلغ قيمة الواحد منها 40 ريالاً كحدى أدنى.

وتساءل الشاكون: هل يحتاج عطل بسيط إلى كل هذا العناء وكل هذا الوقت لإصلاحه ولماذا يترك المقاول يغادر دون أن يصلح الخلل الذي تسبب فيه؟

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