وزير الخارجية يستعرض بالرياض العلاقات الثنائية مع نظيره الفلبيني

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزير خارجية الفلبين تيودورول لوكسين.



وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية تميم بن ماجد الدوسري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.