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هيئة كبار العلماء: المملكة ماضية في تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بمقتل خاشقجي

أكدت في بيان لها أن الحكم في السعودية يستمد سلطته من كتاب الله وسنة رسوله

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة، مشددة في ذات الوقت على أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

وقالت في بيان لها:" تابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بيان النائب العام الذي أوضح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها النيابة بقضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - حتى هذه اللحظة ما يؤكد أن الجهاز العدلي القضائي بالمملكة ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.

وأضافت الأمانة العامة "إن نظام العدالة بالمملكة يكفل الحقوق، ويتوخى الحق، ويعاقب أي معتد بالجزاء العادل المقرر شرعاً ونظاماً.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة كبار العلماء: المملكة ماضية في تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بمقتل خاشقجي
سبق

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة، مشددة في ذات الوقت على أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

وقالت في بيان لها:" تابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بيان النائب العام الذي أوضح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها النيابة بقضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - حتى هذه اللحظة ما يؤكد أن الجهاز العدلي القضائي بالمملكة ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.

وأضافت الأمانة العامة "إن نظام العدالة بالمملكة يكفل الحقوق، ويتوخى الحق، ويعاقب أي معتد بالجزاء العادل المقرر شرعاً ونظاماً.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:11 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:06 PM

هيئة كبار العلماء: المملكة ماضية في تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بمقتل خاشقجي

أكدت في بيان لها أن الحكم في السعودية يستمد سلطته من كتاب الله وسنة رسوله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة، مشددة في ذات الوقت على أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

وقالت في بيان لها:" تابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بيان النائب العام الذي أوضح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها النيابة بقضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - حتى هذه اللحظة ما يؤكد أن الجهاز العدلي القضائي بالمملكة ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.

وأضافت الأمانة العامة "إن نظام العدالة بالمملكة يكفل الحقوق، ويتوخى الحق، ويعاقب أي معتد بالجزاء العادل المقرر شرعاً ونظاماً.

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