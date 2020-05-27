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عُمان تعلن رفع الإغلاق الصحي عن مسقط اعتباراً من 29 مايو

إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقار العمل

أعلنت سلطنة عُمان رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتباراً من يوم الجمعة 29 مايو الجاري.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، أشارت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، إلى إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50 % من موظفي كل جهة مع إمكانية تمتع الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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عُمان تعلن رفع الإغلاق الصحي عن مسقط اعتباراً من 29 مايو
سبق

أعلنت سلطنة عُمان رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتباراً من يوم الجمعة 29 مايو الجاري.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، أشارت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، إلى إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50 % من موظفي كل جهة مع إمكانية تمتع الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
02:03 PM

عُمان تعلن رفع الإغلاق الصحي عن مسقط اعتباراً من 29 مايو

إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقار العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عُمان رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتباراً من يوم الجمعة 29 مايو الجاري.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، أشارت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، إلى إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50 % من موظفي كل جهة مع إمكانية تمتع الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية.

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