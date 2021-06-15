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"بصائر".. تدشين أول مصحف مرئي لتراويح وتهجد ١٤٤٢هـ من الحرم

فريد يحتوي على تلاوات أئمة المسجد ويحمل دعاء ختم القرآن لـ"السديس"

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لعام ١٤٤٢ من المسجد الحرام "بصائر"، وبحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين محمد بن أسامة خياط ومديري الإدارات التابعة له.

والمصحف المرئي هو مصحف نوعي يَخرج مصورًا لأول مرة، ويحتوي على التلاوات المرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، والسلسلة تشمل توثيقًا مرئيًّا لسور القرآن الكريم المئة والأربع عشرة مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبدالرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، والدكتور ماهر المعيقلي، والدكتور عبدالله الجهني، والدكتور بندر بليلة، والدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم، في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عُنِيت به وعَمِلت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وشكر "السديس" الجهود المبذولة والمقدمة من قِبَل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك، وإخراج هذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد، وسأل المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين -حفظهما الله- لما يقدمانه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين.

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"بصائر".. تدشين أول مصحف مرئي لتراويح وتهجد ١٤٤٢هـ من الحرم
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لعام ١٤٤٢ من المسجد الحرام "بصائر"، وبحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين محمد بن أسامة خياط ومديري الإدارات التابعة له.

والمصحف المرئي هو مصحف نوعي يَخرج مصورًا لأول مرة، ويحتوي على التلاوات المرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، والسلسلة تشمل توثيقًا مرئيًّا لسور القرآن الكريم المئة والأربع عشرة مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبدالرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، والدكتور ماهر المعيقلي، والدكتور عبدالله الجهني، والدكتور بندر بليلة، والدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم، في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عُنِيت به وعَمِلت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وشكر "السديس" الجهود المبذولة والمقدمة من قِبَل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك، وإخراج هذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد، وسأل المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين -حفظهما الله- لما يقدمانه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:01 AM

"بصائر".. تدشين أول مصحف مرئي لتراويح وتهجد ١٤٤٢هـ من الحرم

فريد يحتوي على تلاوات أئمة المسجد ويحمل دعاء ختم القرآن لـ"السديس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لعام ١٤٤٢ من المسجد الحرام "بصائر"، وبحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين محمد بن أسامة خياط ومديري الإدارات التابعة له.

والمصحف المرئي هو مصحف نوعي يَخرج مصورًا لأول مرة، ويحتوي على التلاوات المرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، والسلسلة تشمل توثيقًا مرئيًّا لسور القرآن الكريم المئة والأربع عشرة مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبدالرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، والدكتور ماهر المعيقلي، والدكتور عبدالله الجهني، والدكتور بندر بليلة، والدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم، في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عُنِيت به وعَمِلت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وشكر "السديس" الجهود المبذولة والمقدمة من قِبَل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك، وإخراج هذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد، وسأل المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين -حفظهما الله- لما يقدمانه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين.

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