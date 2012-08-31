النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة "مدرستي"

بإشراف ميداني من مدير عام التعليم في المنطقة

تحولت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إلى مراكز لدعم الطلاب وأولياء أمورهم وتدريبهم على منصة "مدرستي"، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.

وتواصل المدارس تقديم أعمال الدعم والتدريب فيما يتعلق بمنصة "مدرستي" وفق برنامج مخصص لهذا الشأن بشراكة فاعلة مع الأسر وعدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء خطوط هاتفية للاستشارات وتسهيل حضور الطلاب وأولياء الأمور للمدارس لتلقي الدعم والمساندة والإجابة على الاستفسارات وحل المشكلات التي قد تواجههم وصولا للأهداف المنشودة.

يُذكر أن المدير العام للتعليم وقف اليوم على تجربة متوسطة وثانوية الشرف بأبها المتمثلة في تخصيص مركز الحاسب الآلي لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل الوضع الراهن.

الإدارة العامة للتعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة "مدرستي"
سبق

تحولت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إلى مراكز لدعم الطلاب وأولياء أمورهم وتدريبهم على منصة "مدرستي"، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.

وتواصل المدارس تقديم أعمال الدعم والتدريب فيما يتعلق بمنصة "مدرستي" وفق برنامج مخصص لهذا الشأن بشراكة فاعلة مع الأسر وعدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء خطوط هاتفية للاستشارات وتسهيل حضور الطلاب وأولياء الأمور للمدارس لتلقي الدعم والمساندة والإجابة على الاستفسارات وحل المشكلات التي قد تواجههم وصولا للأهداف المنشودة.

يُذكر أن المدير العام للتعليم وقف اليوم على تجربة متوسطة وثانوية الشرف بأبها المتمثلة في تخصيص مركز الحاسب الآلي لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل الوضع الراهن.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
05:18 PM

مدارس عسير تتحول إلى مراكز لدعم منصة "مدرستي"

بإشراف ميداني من مدير عام التعليم في المنطقة

A A A
بندر آل عوض - عسير
2
1,361

تحولت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير إلى مراكز لدعم الطلاب وأولياء أمورهم وتدريبهم على منصة "مدرستي"، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني.

وتواصل المدارس تقديم أعمال الدعم والتدريب فيما يتعلق بمنصة "مدرستي" وفق برنامج مخصص لهذا الشأن بشراكة فاعلة مع الأسر وعدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء خطوط هاتفية للاستشارات وتسهيل حضور الطلاب وأولياء الأمور للمدارس لتلقي الدعم والمساندة والإجابة على الاستفسارات وحل المشكلات التي قد تواجههم وصولا للأهداف المنشودة.

يُذكر أن المدير العام للتعليم وقف اليوم على تجربة متوسطة وثانوية الشرف بأبها المتمثلة في تخصيص مركز الحاسب الآلي لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل الوضع الراهن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,374
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,905
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,107

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة