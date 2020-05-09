"معابدة مكة".. مصادرة 257 كيلوجرام خضروات ضبطت مع الباعة الجائلين

‪"ياسر مكاوي: سلمنا 227 كيلو منها إلى جمعية "إكرام وقمنا بإتلاف الفاسد

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين حيث قامت بمصادرة 257 كجم خضروات.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، إنه تم مصادرة 257 كجم من الخضار تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 227 كيلو من الخضار بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة وإتلاف 30كجم من الخضروات الفاسدة.

وأوضح "مكاوى" أن الأمانة شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي .