النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"معابدة مكة".. مصادرة 257 كيلوجرام خضروات ضبطت مع الباعة الجائلين

‪"ياسر مكاوي: سلمنا 227 كيلو منها إلى جمعية "إكرام وقمنا بإتلاف الفاسد

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين حيث قامت بمصادرة 257 كجم خضروات.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، إنه تم مصادرة 257 كجم من الخضار تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 227 كيلو من الخضار بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة وإتلاف 30كجم من الخضروات الفاسدة.

وأوضح "مكاوى" أن الأمانة شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي .

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"معابدة مكة".. مصادرة 257 كيلوجرام خضروات ضبطت مع الباعة الجائلين
سبق

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين حيث قامت بمصادرة 257 كجم خضروات.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، إنه تم مصادرة 257 كجم من الخضار تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 227 كيلو من الخضار بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة وإتلاف 30كجم من الخضروات الفاسدة.

وأوضح "مكاوى" أن الأمانة شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي .

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
07:50 PM

"معابدة مكة".. مصادرة 257 كيلوجرام خضروات ضبطت مع الباعة الجائلين

‪"ياسر مكاوي: سلمنا 227 كيلو منها إلى جمعية "إكرام وقمنا بإتلاف الفاسد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
1,293

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين حيث قامت بمصادرة 257 كجم خضروات.

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، إنه تم مصادرة 257 كجم من الخضار تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 227 كيلو من الخضار بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة وإتلاف 30كجم من الخضروات الفاسدة.

وأوضح "مكاوى" أن الأمانة شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,063
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,228
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,151

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة