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هيئة الأمر بالمعروف في نجران تنفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء

من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، حملة توعوية بفضائل يوم عاشوراء من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المراكز الصحية في مدينة نجران ومحافظاتها.


وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز القيم في المجتمع.

كما تأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.


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هيئة الأمر بالمعروف في نجران تنفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، حملة توعوية بفضائل يوم عاشوراء من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المراكز الصحية في مدينة نجران ومحافظاتها.


وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز القيم في المجتمع.

كما تأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.


28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
06:38 PM

هيئة الأمر بالمعروف في نجران تنفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء

من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، حملة توعوية بفضائل يوم عاشوراء من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي المراكز الصحية في مدينة نجران ومحافظاتها.


وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز القيم في المجتمع.

كما تأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.


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