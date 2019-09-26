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"الصندوق العقاري" يودع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر 2021

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ لافتًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م حتى سبتمبر الجاري، تجاوز 31 مليار ريال.

وأشار "ابن ماضي" إلى التكاملية في تقديم الخدمات الإلكترونية بين "الصندوق العقاري" ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل والتطوير والعقاري؛ بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح، بنسبة تصل إلى 100%؛ مؤكدًا حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري في موعده بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بحلول العام 2030.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعوم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري" يودع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر 2021
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ لافتًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م حتى سبتمبر الجاري، تجاوز 31 مليار ريال.

وأشار "ابن ماضي" إلى التكاملية في تقديم الخدمات الإلكترونية بين "الصندوق العقاري" ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل والتطوير والعقاري؛ بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح، بنسبة تصل إلى 100%؛ مؤكدًا حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري في موعده بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بحلول العام 2030.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعوم".

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
12:14 PM

"الصندوق العقاري" يودع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر 2021

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ لافتًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م حتى سبتمبر الجاري، تجاوز 31 مليار ريال.

وأشار "ابن ماضي" إلى التكاملية في تقديم الخدمات الإلكترونية بين "الصندوق العقاري" ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل والتطوير والعقاري؛ بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح، بنسبة تصل إلى 100%؛ مؤكدًا حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري في موعده بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بحلول العام 2030.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعوم".

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